Muş'ta "Karayolu Trafik Haftası" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Muş'ta "Karayolu Trafik Haftası" denetimi yapıldı

07.05.2022 17:17

Muş'ta "Karayolu Trafik Haftası" denetimi yapıldıMUŞ Muş'ta emniyet ve jandarma ekiplerince "Karayolu Trafik Haftası" çerçevesinde yol uygulaması gerçekleştirildi.

Muş'ta "Karayolu Trafik Haftası" denetimi yapıldı

MUŞ Muş'ta emniyet ve jandarma ekiplerince "Karayolu Trafik Haftası" çerçevesinde yol uygulaması gerçekleştirildi.

Muş'ta, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla Valilik önünde yapılan uygulamaya katılan Vali Yardımcısı Hasan Taş, sürücüleri emniyet kemeri takması konusunda uyardı. Muş İl Emniyet Müdürlüğü ve Muş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücülere ve yolculara broşür ve kırmızı düdük dağıttı. Sürücüler ve yolcular, yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını belirtti. Etkinliğe, İl Emniyet Müdür Vekili Süleyman Gökalp ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mehmet Ali Bayer katıldı.

Muş'ta Karayolu Trafik Haftası denetimi yapıldı
Muş'ta Karayolu Trafik Haftası denetimi yapıldı
Muş'ta Karayolu Trafik Haftası denetimi yapıldı
Muş'ta Karayolu Trafik Haftası denetimi yapıldı

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İçişleri Bakanlığı, Trafik Haftası, Jandarma, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş'ta 'Karayolu Trafik Haftası' denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta "Karayolu Trafik Haftası" denetimi yapıldı - Son Dakika
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