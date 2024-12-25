MÜSİAD\'dan Kış Projesi

Yerel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş'un, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü 'İnci Projesi' kapsamında 7 ilçede bulunan öğrencilere 1 mont ve 1 bot ile soğuk kış aylarında öğrencilerin içini ısıtan yardım yapıldı.

MÜSİAD Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 'İnci Projesi'ne paydaşlık ettiklerini ifade ederek, 7 ilçede bulunan ilkokul, ortaokul ve lisedeki öğrencilere 1 mont ve 1 bot hediye ettiklerini belirtti. Projeye destek veren Vali Murat Zorluoğlu ve Milli Eğitim İl Müdürü Murat Küçükali'ye teşekkür eden Bozkuş, "Her zaman belirtiğim üzere bizler paylaştıkça büyüyen bir aileyiz. Bu kış soğuk günlerinde eğer ki bir evladımızın, bir kardeşimizin bile gönlünü ısıtabildiysek ne mutlu bizlere" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR