Mustafa Düger'den Yetimlere Bayram Hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mustafa Düger'den Yetimlere Bayram Hediyesi

Mustafa Düger\'den Yetimlere Bayram Hediyesi

Mustafa Düger, 'Unutursan Yetim Kalır' projesiyle yetim çocuklara bayram giysi alışverişi yaptı.

29.03.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı ve hayırsever iş insanı Mustafa Düger, Kadın Gönüllülerince yürütülen "Unutursan Yetim Kalır" projesine destek vererek yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarla bayramlık giysi alışverişi yaptı.

Kırşehir'de yaptığı yardım faaliyetleriyle bilinen Mustafa Düger, açıklamasında, yetim çocukların mutlu olmasının önemine inandığını söyledi. Düger, "Eski Türkçede anneye 'ÖK' denirdi. Şimdi anneye 'ÖK' demiyoruz ama annesi olmayana 'öksüz' diyoruz. Hiçbir çocuğun boynu bükük kalmasın, hiçbir anne evladı için yaralanmasın, acısıyla ağlamasın. Bayramın, ailenin kıymetini daha iyi anladığımız bir gün olmasını temenni ediyorum. Bu evlatlarımız sadece geleceğimiz değil, aynı zamanda geçmişimizden birer parçadır. Toplum olarak onların temel ihtiyaçlarına kayıtsız kalmamalı, sevinçlerini artırmak için çaba sarf etmeliyiz. Yetimlerimizi öncelikli görüyor ve onlara dokunmaya çalışıyoruz "dedi.

Düger'in desteğiyle bayramlıklarına kavuşan çocuklar mutluluk yaşarken, etkinlik şehirde takdirle karşılandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mustafa Düger'den Yetimlere Bayram Hediyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:42 Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
20:16 Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
19:18 İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
19:16 Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
19:11 Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 16:32:27. #7.12#
SON DAKİKA: Mustafa Düger'den Yetimlere Bayram Hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement