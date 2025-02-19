Hayatını kaybeden Kayserili iş insanı Mustafa Köseoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Kumtel A.Ş. kurucularından Kayserili iş insanı Mustafa Köseoğlu 84 yaşında hayatını kaybetti. Köseoğlu'nun cenazesi Hulusi Akar Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın kıldırdığı cenaze namazına AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, protokol üyeleri, Köseoğlu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
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