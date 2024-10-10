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Mutki'de orman yangını

BİTLİS - Bitlis'in Mutki ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye yangın, Mutki'nin Çaygeçit ve Yumru Meşe köyleri arasındaki ormanlık alanda çıktı.

Dün gündüz saatlerinde başlayan yangına haber verilmesi üzerine Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahalede bulundu. Henüz söndürülemeyen yangının çıkış nedeni belli olmazken, yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.