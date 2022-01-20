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'Mutlu Kafe'nin ilk misafiri Vali Memiş oldu - Son Dakika

'Mutlu Kafe'nin ilk misafiri Vali Memiş oldu

20.01.2022 13:28
'Mutlu Kafe'nin ilk misafiri Vali Memiş oldu

Erzurum'da down sendromlu ve otizmli öğrencilerin görev aldığı 'Mutlu Kafe'nin ilk misafirleri Vali Okay Memiş ve protokol üyeleri oldu.

Erzurum'da down sendromlu ve otizmli öğrencilerin görev aldığı 'Mutlu Kafe'nin ilk misafirleri Vali Okay Memiş ve protokol üyeleri oldu. Kafeyi çok beğendiğini belirten Vali Memiş,"İnsanların buraya rağbet etmesini teşvik etmemiz lazım" dedi.

Palandöken ilçesinde 68 öğrencisiyle 2020-2021 yılında eğitim-öğretime başlayan Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu'nun hemen yanına 'Üreten Çocuklar Projesi' kapsamında 'Mutlu Kafe' yapıldı. Down sendromlu, otizmli 19 öğrencinin görev aldığı kafede, VIP salonundan özel odalara kadar birçok bölüm bulunuyor. Okul öğretmenlerinin de destek verdiği öğrenci personel, kafede hizmeti sağlıyor.

Hizmete giren Mutlu Kafe'nin ilk misafirleri Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Kaymakamı Önder Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, DAP İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kamu kurumlarının amirleri ile öğrencilerin aileleri oldu.

'Çok şık, çok beğendim'

Kafenin çok şık olduğunu belirten Vali Memiş, çocuk ve gençleri hayatın içinde görmek istediklerini söyledi. Çok keyiflendiğini ifade eden Vali Memiş, kafenin tanıtımı için kendilerinin de gelerek teşvik olacaklarını dile getirdi. Memiş "Çok keyifliyim, çok güzel olmuş. Bu kadar hoş bir yer beklemiyordum açıkçası. Yalnız biraz kurumsal bir şey. Hani dışarıdan insanlarımız böyle bir kafe olduğunu bilir mi İnsanların buraya rağbet etmesini teşvik etmemiz lazım. Çocukları çok seviyorum, onlara ne kadar hizmet etsek azdır" dedi. - ERZURUM

'Mutlu Kafe'nin ilk misafiri Vali Memiş oldu
'Mutlu Kafe'nin ilk misafiri Vali Memiş oldu
'Mutlu Kafe'nin ilk misafiri Vali Memiş oldu
'Mutlu Kafe'nin ilk misafiri Vali Memiş oldu
'Mutlu Kafe'nin ilk misafiri Vali Memiş oldu

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Okay Memiş, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Mutlu Kafe'nin ilk misafiri Vali Memiş oldu - Son Dakika


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