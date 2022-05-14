Müzelerin önemine dikkat çekecek projeye destek - Son Dakika
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Müzelerin önemine dikkat çekecek projeye destek

14.05.2022 11:15
Müzelerin önemine dikkat çekecek projeye destek

Kültürel mirasın marka kent oluşturma sürecindeki önemine dikkat çeken projeye destek geldi.

Kültürel mirasın marka kent oluşturma sürecindeki önemine dikkat çeken projeye destek geldi. Yürütücülüğünü Doç. Dr. Burcu Zeybek ve Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk'ün yaptığı iletişim odaklı proje iki yıl sürecek.

Koç Üniversitesi (VEKAM) Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Burcu Zeybek ve Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk'ün yürütücülüğünü yaptığı "Marka Kent Yaratma Sürecinde Müzelerin Rolü: Ankara Örneği" başlıklı iletişim odaklı projeyi desteklemeye değer gördü. Projenin amacının kültürel mirasın marka kent oluşturma sürecinde önemine dikkat çekmek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Burcu Zeybek, "Kentlerin marka iletişimi yönetimleri çerçevesinde müzelerin çekici unsurlar olarak algılanması konusunda tespitlerde bulunmak, marka kentlerin iletişim sürecinde müzelerin rolünü tespit etmek ve kültürel mirastan marka kent oluşturma ve markanın sürdürülebilirliğini sağlama konusuna öneriler getirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Akademik yayınlar gerçekleşecek"

Proje çerçevesinde çeşitli panellerin, eğitimlerin, uygulamaların ve akademik yayınların gerçekleşeceğini ifade eden Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk ise, "18 Mayıs 2022 tarihinde yürütülen proje ve Müzeler Haftası çerçevesinde Kent Markalaşmasında Müzelerin Rolü başlıklı çevrimiçi bir panel düzenleyeceğiz. Panelde müzelerin kültür varlığı ve sosyal mekanlar olarak kent markası oluşturma sürecindeki rolünün ele alınması hedefleniyor. 24 Mayıs 2022 tarihinde ise yürütülen proje ve Müzeler Haftası çerçevesinde Kent Markalaşmasında Müzelerin Rolü: Eğitim ve İnteraktif İletişim başlıklı çevrimiçi bir panel daha düzenleyeceğiz. Panelde yeni dijital iletişim araçları ve etkileşim kurma pratiklerinin müzecilik çerçevesinde tartışılması ve dijitalleşen çağda değişen müzecilik uygulamaları ele alınacak" şeklinde konuştu.

Etkinlik, ICOM Live Map'inde de paylaşıldı. - İSTANBUL

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Koç Üniversitesi, Vehbi Koç, Ankara, Zeybek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müzelerin önemine dikkat çekecek projeye destek - Son Dakika


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