Naciye Kabakçı Anaokulu\'ndan Anlamlı Program

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Karesi İlçesi Naciye Kabakçı Anaokulu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlediği programla milli ve manevi değerleri miniklerle bir araya getirdi.

Karesi İlçesi'nde Naciye Kabakçı Anaokulu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde "Erdem, Değer, Eylem" planına uygun olarak özel bir program düzenledi. Programa Karesi İlçe Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Hulusi Karakuz ve gaziler katıldı. Etkinlik, vatan, bayrak ve ecdat sevgisinin ön planda tutulduğu anlam dolu bir atmosferde gerçekleşti.

Miniklerin sergilediği gösteriler, milli ve manevi duyguları pekiştirirken, şehitlerimizin anıldığı ve gazilerimize duyulan şükranların ifade edildiği duygu dolu anlara sahne oldu. Programda çocukların coşkulu performansları, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, çocukların bu yaşta böyle bir bilince sahip olmalarının kendisini mutlu ettiğini belirterek, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaymakam Arslanbaş, ayrıca gazilere saygılarını sunarak, onların fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini vurguladı. Bu tür etkinliklerin, genç nesillerin milli bilinçle yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Arslanbaş, miniklerin gösterilerinin sadece eğlenceli değil, aynı zamanda öğretici ve anlam dolu olduğunu da sözlerine ekledi. - BALIKESİR