Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Emanete Vefa Projesi kapsamında şehit ailelerinin evleri tadilat edilerek yenileniyor.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Emanete Vefa Projesi kapsamında şehit ailelerinin evleri tadilat edilerek yenileniyor. İlçe merkezinde ve köylerde ikamet eden 11 şehit ailesinin evleri Nallıhan Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hayırsever vatandaşların ayni ve nakdi bağışlarıyla yenilenmeye devam ediyor. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Nallıhan'da şehit ailelerine vefa projesi sürüyor - Son Dakika
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