Çorum'da işçi olarak çalışan Ahmet Coşkun (23), böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat sonrası narkozun etkisiyle ezan okumaya başlayan Coşkun'u bir yakını cep telefonuyla kaydetti.
KÜÇÜKKEN DE ZAMAN ZAMAN OKUYORMUŞ
Görüntüler büyük ilgi görürken, Ahmet Coşkun'un çocukken camide zaman zaman ezan okuduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Ahmet Coşkun, Ameliyat, Çorum, Yerel, Son Dakika
Son Dakika › Yerel › Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu - Son Dakika
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