Çorum 'da işçi olarak çalışan Ahmet Coşkun (23), böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat sonrası narkozun etkisiyle ezan okumaya başlayan Coşkun'u bir yakını cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: İHA

Ahmet Coşkun, Ameliyat, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.