Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu - Son Dakika
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Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu

20.07.2022 16:01

Çorum'da 23 yaşındaki genç, ameliyattan çıkan genç, narkozun etkisiyle bir anda ezan okumaya başlayınca yakınları o anları kayda aldı.

Çorum'da işçi olarak çalışan Ahmet Coşkun (23), böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat sonrası narkozun etkisiyle ezan okumaya başlayan Coşkun'u bir yakını cep telefonuyla kaydetti.

KÜÇÜKKEN DE ZAMAN ZAMAN OKUYORMUŞ

Görüntüler büyük ilgi görürken, Ahmet Coşkun'un çocukken camide zaman zaman ezan okuduğu öğrenildi.

Ameliyattan çıkan genç, narkozun etkisiyle ezan okudu
Ameliyattan çıkan genç, narkozun etkisiyle ezan okudu
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Kaynak: İHA

Ahmet Coşkun, Ameliyat, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu - Son Dakika

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