NASA sergisi 6 Ağustos'ta sona eriyor - Son Dakika
Üye Girişi

NASA sergisi 6 Ağustos'ta sona eriyor

18.07.2022 14:47
NASA sergisi 6 Ağustos'ta sona eriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Uzay Sergisi, 6 Ağustos'ta sona eriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Uzay Sergisi, 6 Ağustos'ta sona eriyor. Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'ndeki sergi şu ana kadar, 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.

60 yıl önce başlayan uzay yolculuğunun sürecini merak eden misafirler, astronot ve kozmonotların günlük yaşamlarında kullandığı tarihi öneme sahip koleksiyon eserlerine, araçlarda bulunan malzemelere, yemek aparatlarına, astronot kıyafetlerine tanıklık ediyor. Sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, uzman eğitmenler yardımıyla anlatımlı olarak ziyaretçilere sunuluyor.

Roket modelleri ve gerçek ay taşı bilim meraklılarıyla buluşuyor

4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Uzay Sergisi, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modelleri, Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship'in prototip modeli yer alan sergide ayrıca uzay ve bilim meraklıları gerçek ay taşına dokunabiliyor.

Sadece çocukların değil, büyüklerin de ilgisini çeken, bilgiyi tazeleyen ve eğlendiren sergi, sadece gazi şehirlilerden değil çevre illerden de ziyaretçi alıyor.

6 Ağustos'ta son bulacak sergiyi gezmek isteyen vatandaşlar, www.gaziantep.bel.tr ve https://muzeyyenerkulbilimmerkezi.com/ adreslerinden rezervasyon yaptırabiliyor. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 12 kişi yaralandı Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 12 kişi yaralandı HarmonyOS 3 geliyor! Tanıtım tarihi açıklandı HarmonyOS 3 geliyor! Tanıtım tarihi açıklandı
Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, NASA, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel NASA sergisi 6 Ağustos'ta sona eriyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:49 8 saatlik çalışma süreleri hakkında konuşan Bakan Bilgin: 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az olabilir
14:43 AK Partili Metin Külünk, Türkiye'deki zenginleri ve teknokratları eleştirdi: Dar bir elit kesim servetine servet katıyor
14:36 Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen'in tatil pozları olay oldu
14:36 Sermiyan Midyat'tan uçakta dil tepkisi: Herkes Arapça konuşuyor, umarım Trabzon'a gidiyorum
14:27 Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında gündemi sarsan sözler: Tek gecelik ilişkimin ürünü
14:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor
13:03 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor
12:26 Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor
12:09 Pişkinliğin bu kadarına pes! Kadın polisi taciz edip, o anları da sosyal medyadan paylaştılar
12:05 Yılan ihbarına giden yılan uzmanından hayati uyarılar! Daha da artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 14:53:48. #1.12#
SON DAKİKA: NASA sergisi 6 Ağustos'ta sona eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement