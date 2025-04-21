Nazilli Belediyesi, Metruk Binaların Yıkımına Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde Yeşil Mahalle'de bulunan bir metruk binada yaşanan olumsuz bir olayın ardından hızlıca harekete geçen Nazilli Belediyesi ekipleri binayı yıktı.

Yaşanan olay sonrası Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'in ilgili birimlere talimat vermesi ile söz konusu binanın yıkım işlemleri kısa sürede tamamlandı. Metruk binaların toplum güvenliği açısından risk oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Tetik, göreve geldiği ilk günden itibaren bu tür yapılara karşı kararlı bir mücadele yürüttüklerini vurguladı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için hassasiyetle çalıştıklarını belirten Tetik, "Metruk binalar hem asayiş hem de sağlık açısından ciddi tehditler barındırıyor. Bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu tür binalarla ilgili ciddi bir çalışma başlattık. Aynı kararlılıkla ilçemiz genelinde çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - AYDIN