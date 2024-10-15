Nazilli Belediyesi'nden Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi'nden Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi

Nazilli Belediyesi\'nden Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi

Nazilli Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla e-ticaret eğitimi projesi kapsamında ürün fotoğrafçılığı eğitimi düzenledi. Eğitim, NAFOD üyeleri tarafından verildi ve katılımcılara profesyonel fotoğraflama teknikleri öğretildi.

15.10.2024 15:29  Güncelleme: 15:31
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Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüğü tarafından kadın girişimcileri desteklemek amacıyla başlatılan e-ticaret Eğitimi Projesi kapsamında, kursiyerlere ürün fotoğrafçılığı eğitimi verildi.

Eğitim; Nazilli Fotoğraf Sanatı Derneği (NAFOD) üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılar, E-ticaret platformlarında satışa sunacakları ürünlerin nasıl profesyonelce fotoğraflanması gerektiğine dair bilgi sahibi oldu. Kursiyerler, ürünlerin doğru ışıkla nasıl çekileceği, estetik açıdan etkili sunum yöntemleri ve dijital platformlarda görsel kalitenin satışlar üzerindeki etkisini öğrenme fırsatı buldu. Eğitim sırasında kullanılan teknikler, kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri ve rekabet avantajı elde etmeleri için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, kursu ziyaret ederek hem katılımcılarla sohbet etti hem de verilen eğitimin önemine dikkat çekti. Başkan Tetik, "Kadın girişimcilerimizin başarılarını desteklemek ve onları dijital çağın gereklilikleriyle donatmak öncelikli hedeflerimizden biri. Bu tür eğitimlerle, girişimcilerimizin kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri, ürünlerini en iyi şekilde tanıtabilecekleri fırsatlar oluşturuyoruz. Bizlere bu projede destek veren NAFOD'a ve kadınlarımızı bu eğitimlerle buluşturan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Ekonomi, Nazilli, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi'nden Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika

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