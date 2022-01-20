Nazilli Belediyesi zeytin hasadına başladı - Son Dakika

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediyenin sorumluluk sahası içerisinde bulunan park ve yeşil alanlardaki zeytinleri toplayarak elde edilen zeytinyağını belediye işletmelerinde kullanıyor.

İlçede yetiştirilen ürünlerin tanıtımının yapılması ve belediye kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması için çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, park ve yeşil alanlarda zeytin hasadına başladı. Hasadı yapılan zeytinlerden elde edilen yağın belediye işletmelerinde kullanıldığını ayrıca şehir dışından Nazilli Belediyesi'ni ziyaret eden konuklara hediye edildiğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Nazillimiz havası ve suyu ile yeryüzünün en verimli topraklarına sahip. Kalitesi ve rekoltesi en yüksek olan incir, kestane, zeytin gibi ürünler de Nazillimizden tüm dünyaya ihraç ediliyor. Bu ürünlerin tanıtımını ve verimli kullanımını çok önemsiyoruz. Belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde yer alan park ve yeşil alanlarda ekiplerimiz tarafından zeytinler hasat ediliyor. Çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN