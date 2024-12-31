Nazilli'de Alım Gücü Düşüşü

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Haber: Osman Bekar

(AYDIN) - Vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirten Aydın'ın Nazilli ilçesinde terzilik yapan Hüseyin Özdemir, "Milletin alım gücü eskiden vardı. Şu anda milletin alım gücü yok. Genellikle vatandaşlar ikinci el, yani giyilmiş pantolonları alıp geliyorlar" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uzun yıllardır terzilik yapan Hüseyin Özdemir, eskiden elbise diktirildiğini fakat son zamanlarda bu talebin azaldığını ifade etti. Özdemir, müşterilerinin çoğunlukla ikinci el kıyafetleri alıp, uygun fiyatlarla tamirat yaptırarak geçinmeye çalıştığını belirtti. Özdemir, şunları ifade etti:

"Önceden elbise diktiriliyordu şimdi gençler zaten diktirmiyorlar. Genellikle 60 yaş üzeri diktiriyordu. Artık dikim işlemi çok az oluyor. Eskiden yılda 50 takım dikiyorsak, şimdi bir iki takım, üç takım belki. Genelde tamirat yaparak para kazanıyoruz. Bizler para kazanmaktan ziyade, hastalık hastası olmamak için çalışmaya devam ediyoruz. Milletin alım gücü eskiden vardı. Şu anda milletin alım gücü yok. Genellikle vatandaşlar ikinci el, yani giyilmiş pantolonları alıp geliyorlar. Yeni pantolon 500 lira ise eskisini 80- 100 lira gibi fiyatlarla alıyorlar. Dar olan yerlerini genişletiyorlar, geniş olan yerlerini daraltıyorlar. Bu vaziyette geçirmek zorunda kalıyorlar. Bazı vatandaşlarımız için bu durum geçerli, alım gücü olanlar yenisini alıyorlar ama alım gücü olmayanlar genelde böyle.

"2022'de emekli maaşımla 11 tane çeyrek altın almıştım, bugün 3 çeyrek"

Vatandaş geçinmekte zorluk çekiyor. Vatandaşın genelde büyük çoğunluğu, yüzde 50- 60'ı yeni bir şey alırken çok zorlanıyor. Giyilmiş elbise alıyorlar, ya da birileri veriyor. veya çok kalitesi düşük olan pantolonları alıyorlar, onları tamir ediyoruz. Biz de onlarla geçimimizi sağlıyoruz.

Ben emekliyim ama ne olacak 12 bin -13 bin lira para. Bu paraya bakarken bitiyor. Emekliliğim 2002 Ağustos'ta oldu. O zaman ilk maaşımla 11 tane çeyrek altın almıştım. Bugün 3 çeyrek altın alamıyorum. O zaman paramız artıyordu, şu anda mümkün değil."