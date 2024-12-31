Nazilli'de Alım Gücü Düşüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli'de Alım Gücü Düşüşü

Geniş Video İzle

Hüseyin Özdemir, Nazilli'de terzilik yaparken alım gücünün düştüğünü ve ikinci el kıyafete yönelimi aktardı.

31.12.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Osman Bekar

(AYDIN) - Vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirten Aydın'ın Nazilli ilçesinde terzilik yapan Hüseyin Özdemir, "Milletin alım gücü eskiden vardı. Şu anda milletin alım gücü yok. Genellikle vatandaşlar ikinci el, yani giyilmiş pantolonları alıp geliyorlar" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uzun yıllardır terzilik yapan Hüseyin Özdemir, eskiden elbise diktirildiğini fakat son zamanlarda bu talebin azaldığını ifade etti. Özdemir, müşterilerinin çoğunlukla ikinci el kıyafetleri alıp, uygun fiyatlarla tamirat yaptırarak geçinmeye çalıştığını belirtti. Özdemir, şunları ifade etti:

"Önceden elbise diktiriliyordu şimdi gençler zaten diktirmiyorlar. Genellikle 60 yaş üzeri diktiriyordu. Artık dikim işlemi çok az oluyor. Eskiden yılda 50 takım dikiyorsak, şimdi bir iki takım, üç takım belki. Genelde tamirat yaparak para kazanıyoruz. Bizler para kazanmaktan ziyade, hastalık hastası olmamak için çalışmaya devam ediyoruz. Milletin alım gücü eskiden vardı. Şu anda milletin alım gücü yok. Genellikle vatandaşlar ikinci el, yani giyilmiş pantolonları alıp geliyorlar. Yeni pantolon 500 lira ise eskisini 80- 100 lira gibi fiyatlarla alıyorlar. Dar olan yerlerini genişletiyorlar, geniş olan yerlerini daraltıyorlar. Bu vaziyette geçirmek zorunda kalıyorlar. Bazı vatandaşlarımız için bu durum geçerli, alım gücü olanlar yenisini alıyorlar ama alım gücü olmayanlar genelde böyle.

"2022'de emekli maaşımla 11 tane çeyrek altın almıştım, bugün 3 çeyrek"

Vatandaş geçinmekte zorluk çekiyor. Vatandaşın genelde büyük çoğunluğu, yüzde 50- 60'ı yeni bir şey alırken çok zorlanıyor. Giyilmiş elbise alıyorlar, ya da birileri veriyor. veya çok kalitesi düşük olan pantolonları alıyorlar, onları tamir ediyoruz. Biz de onlarla geçimimizi sağlıyoruz.

Ben emekliyim ama ne olacak 12 bin -13 bin lira para. Bu paraya bakarken bitiyor. Emekliliğim 2002 Ağustos'ta oldu. O zaman ilk maaşımla 11 tane çeyrek altın almıştım. Bugün 3 çeyrek altın alamıyorum. O zaman paramız artıyordu, şu anda mümkün değil."

Kaynak: ANKA

Hüseyin Özdemir, Ekonomi, Nazilli, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de Alım Gücü Düşüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 00:14:36. #1.11#
SON DAKİKA: Nazilli'de Alım Gücü Düşüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.