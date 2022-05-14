Nazilli'de geleneksel 4. Engelsiz Bahar Şenliği coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli'de geleneksel 4. Engelsiz Bahar Şenliği coşkuyla kutlandı

14.05.2022 16:01
Nazilli'de geleneksel 4. Engelsiz Bahar Şenliği coşkuyla kutlandı

Nazilli'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçedeki rehabilitasyon okulları ve Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) öncülüğünde Engelsiz Bahar Şenlikleri gerçekleştirildi.

Nazilli'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçedeki rehabilitasyon okulları ve Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) öncülüğünde Engelsiz Bahar Şenlikleri gerçekleştirildi.

Nazilli Belediyesinin katkılarıyla, Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) öncülüğünde ilçedeki rehabilitasyon okullarının katılımı ile 4.'üncü Geleneksel Engelsiz Bahar Şenliği etkinlikleri Sümer Park'taki Kır Düğün Salonunda yapıldı. Diğer senelerde olduğu gibi yarışmaların ve gösterilerin yer aldığı şenlik etkinliğinde, engelli bireyler ve aileleri gönüllerince eğlenirken, Nazilli Belediyesi tarafından hazırlanan ikramlar ile güzel bir gün yaşadı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın katılımı gerçekleştirilen etkinlikte engelli öğrenciler, hazırladıkları gösterileri izleyicilere sundu. Öğrenciler arasında yapılan halat çekme, kaşıkla yumurta taşıma, balon patlatma, çuvalla yürüme, sandalye kapma yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik başlangıcında geçtiğimiz hafta kutlanan Anneler günü dolayısıyla tüm annelere ithafen en yaşlı engelli annesi Hatice Koçan'a NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı tarafından çiçek takdim edildi. Yazıcı göreve başladıkları ilk günden bu yana rehabilitasyon okulları ile birlik beraberlik içerisinde çalıştıklarını belirterek; "Bundan 6 sene önce etkinliğimizin birincisini yapmıştık. O günden bu güne geleneksel hale getirmiştik. Ama geçtiğimiz iki yıl pandemi dolayısıyla şenliğimizi yapamamıştık. Artık normaleşme sürecine geçtik ve bundan sonra şenliğimiz her yıl kaldığı yerden devam edecek. Bu sene 4. Geleneksel Engelsiz Bahar Şenliğimizi yapıyoruz. Bu etkinliğimizi Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) öncülüğünde Nazilli'de faaliyet gösteren rehabilitasyon okulları ve diğer paydaşların da katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Şenliğimize katkı sağlayan ve burada bizimle olan her kese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Engelliler haftasını kutlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan her yıl engelli çocuklar ve diğer tüm çocuklar ile ilgili etkinliklerde katkı sağlayan Lunapark sahibi Yüksel Ozan plaket takdim etti. Plaket takdimi sırasında duygularını dile getiren Özcan; "Bu gün burada sizlerle olmaktan çok mutlu oldum. Bu güzel faaliyetlerinden dolayı Tayfun Yazıcı Başkanım ve katkı sağlayan özel rehabilitasyon merkezi okullarının temsilcilerine teşekkür ediyorum" diyerek bu tür etkinlik ve şenlikleri daha geniş çerçeveli ve daha güzellerini yapmayı planladıklarını söyledi. - AYDIN

Nazilli'de geleneksel 4. Engelsiz Bahar Şenliği coşkuyla kutlandı
Nazilli'de geleneksel 4. Engelsiz Bahar Şenliği coşkuyla kutlandı
Nazilli'de geleneksel 4. Engelsiz Bahar Şenliği coşkuyla kutlandı
Nazilli'de geleneksel 4. Engelsiz Bahar Şenliği coşkuyla kutlandı
Nazilli'de geleneksel 4. Engelsiz Bahar Şenliği coşkuyla kutlandı
Nazilli'de geleneksel 4. Engelsiz Bahar Şenliği coşkuyla kutlandı
Nazilli'de geleneksel 4. Engelsiz Bahar Şenliği coşkuyla kutlandı

YORUMLAR
500
Burhaniye' de Başkan Deveciler, engellileri yalnız bırakmadı Burhaniye' de Başkan Deveciler, engellileri yalnız bırakmadı Çankaya'da Uçurtmalar Farkındalık İçin Havalandı Çankaya'da Uçurtmalar Farkındalık İçin Havalandı

Rehabilitasyon, Nazilli, Engelli, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de geleneksel 4. Engelsiz Bahar Şenliği coşkuyla kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
15:54 Çay üreticileri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi
15:37 Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz
15:31 Nihal Candan'dan cesur paylaşım! Çıplak fotoğrafını yayınladı
15:26 Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor
14:59 Fenerbahçe, Serdar Aziz'le her konuda anlaşmaya vardı
14:51 Marmaray'da genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen tacizciye vatandaşlar müdahale etti
14:48 "Sevişirken konsantre olamıyorum" diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan güldüren yanıt geldi
14:38 Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" sözleri sonrası açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 16:16:16. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli'de geleneksel 4. Engelsiz Bahar Şenliği coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement