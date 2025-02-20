Nazilli'de İlk Yardım ve Afet Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Nazilli'de İlk Yardım ve Afet Eğitimi Düzenlendi

Nazilli\'de İlk Yardım ve Afet Eğitimi Düzenlendi

Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda, afet acil durumları ve ilk yardım konularında eğitim verildi. Katılımcılara, hayati müdahaleler ve afetlere hazırlık yöntemleri öğretildi.

20.02.2025 16:24  Güncelleme: 16:26
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Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonu'nda Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü ve Nazilli Belediyesi Afet Acil Durum Ekibi Lideri Yıldıray Topaloğlu, Nazilli Belediyesi Afet Acil Durum Ekibi İlk Yardım ve Afet Acil Durum Eğitmeni Uzay Tok tarafından akademik personel, idari personel ve öğrencilere yönelik "İlk Yardım ve Afet Öncesi Hazırlık" konularında eğitim verildi.

Eğitimde, ilk yardımın temel kavramları arasında yer alan Heimlich manevrası, zehirlenmeler, yaralanmalar gibi konulara odaklanıldı. Ayrıca, bayılma ve şok pozisyonları gibi hayati önemi olan durumlarda yapılması gereken müdahaleler de katılımcılara aktarıldı.

Afetlere yönelik hazırlık konularında ise acil durum çantası hazırlanması, risk analizi ve evlerde alınabilecek önlemler gibi önemli başlıklar üzerinde durulan eğitimde, afetlere müdahale etme becerisinin yanı sıra, kişilerin ve ailelerin güvenliğini artırmaya yönelik pratik bilgiler de sunuldu.

Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de İlk Yardım ve Afet Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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