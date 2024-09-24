Nazilli'de Kadın Girişimciler İçin E-Ticaret Semineri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli'de Kadın Girişimciler İçin E-Ticaret Semineri Başladı

Nazilli\'de Kadın Girişimciler İçin E-Ticaret Semineri Başladı

Nazili Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen 'Nazilli'nin Kadın Girişimcileri E-Ticaret Öğreniyor' semineri, çeşitli konuların ele alındığı eğitimlerle başladı. Başkan Tetik, kadınların bu alandaki eğitimlerinin Nazilli için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

24.09.2024 12:44  Güncelleme: 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazili Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğiyle düzenlenen 'Nazilli'nin Kadın Girişimcileri E-Ticaret Öğreniyor' semineri başladı.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile GEKA tarafından düzenlenen ve 4 gün boyunca devam edecek olan 'Nazilli'nin Kadın Girişimcileri E-Ticaret Öğreniyor' eğitim semineri yoğun bir katılımla başladı. Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerin açılışını Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik gerçekleştirdi. Eğitmen Petek Üzülmez tarafından verilen seminerde; temel finansal kavramlar ve para yönetimi, borç yönetimi ve kredi kullanımı, yatırım araçları ve temel yatırım stratejileri, emeklilik planlaması ve sigorta, girişimci finansman seçenekleri ve kaynakları, e-ticaret, ürün yönetimi ve stok kontrolü, dijital pazarlama temelleri ve sosyal medya entegrasyonu, markalaşma, müşteri hizmetleri ve ilişki yönetimi, sosyal medya üzerinden müşteri kazanma, sosyal medya reklam ve kampanyaları, mobil e-ticaret uygulamaları, uluslararası e-ticaret ve e-ihracat, iş planı ve strateji oluşturma gibi konular detaylı olarak ele alındı.

Teknolojik gelişmelerin her geçen gün arttığı bir dünyada Nazilli'nin de e-ticaret alanında bir ivme yakalaması gerektiğinin altını çizen Başkan Tetik, "Kadınlarımız bu işe el attıktan sonra göreceksiniz ki Nazilli'de güzel bir adım atmış olacağız. Aldığınız eğitimle Nazillimizde bir çığır açmış olacağız. Biz ekonomi alanında nereden başlayalım diye düşündük ve GEKA ile yaptığımız görüşmeler neticesinde e-ticaret alanından başlamaya karar verdik. Günümüz artık tamamen dijitale döndü ve son yıllarda hızla bu alanda ilerliyor. 20, 30 yıl sonra belki de ticaret tamamen dijitalleşecek. Dolayısıyla biz de kadınlarımızla bu işe başlayalım istedik. Çünkü kadınlarımız bu işi ciddiye alır ve erkeklere de öğretir. Bu eğitimle yalnızca kendinizi geliştirmeyeceksiniz, aynı zamanda şehrimizin sosyal yaşamına katkıda bulunacaksınız. Bu programda emeği geçen GEKA temsilcilerine ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güney Ege, Teknoloji, Nazilli, Ekonomi, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de Kadın Girişimciler İçin E-Ticaret Semineri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
11:48 Ali Koç, İsmail Kartal’a haber yolladı: Sakın bunu yapma Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 80’lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı 80'lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı!
19:18 Guardiola’yı yıkan haber Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı Guardiola'yı yıkan haber! Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı
19:07 İstanbul’da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı
18:49 Bu ifadeler çok konuşulur Galatasaray’dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması Bu ifadeler çok konuşulur! Galatasaray'dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
18:21 Trafikte sürücülere silahlı tehdit Gerçek bambaşka çıktı Trafikte sürücülere silahlı tehdit! Gerçek bambaşka çıktı
18:18 İran’da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var İran'da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var!
18:08 Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya’dan yanıt: Alçakça bir yalan Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
18:01 Eski sevgili dehşeti Genç kadın, kocası evde yokken katledildi Eski sevgili dehşeti! Genç kadın, kocası evde yokken katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 14:32:57. #1.11#
SON DAKİKA: Nazilli'de Kadın Girişimciler İçin E-Ticaret Semineri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement