Nesiller At Çiftliğinde Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Nesiller At Çiftliğinde Buluştu

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Osmaniye'de huzurevi ve çocuklar, at çiftliğinde bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

04.01.2025 11:59
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Osmaniye'de at çiftliğinde nesiller sevgiyle buluştu

OSMANİYE - Osmaniye'de "Nesiller Sevgiyle Buluşuyor Torunum Olur musun?" projesi kapsamında huzurevinde kalan yaşlı ve bakımevinde kalan genç kuşak bir at çiftliğinde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Nesiller Sevgiyle Buluşuyor Torunum Olur musun?" projesi kapsamında Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü at çiftliğinde bir etkinlik düzenledi. At çiftliğinde düzenlenen torunum olur musun etkinliği ile huzurevlerinde kalan vatandaşlarla minikler bir araya gelerek doğayla iç içe, eğlenceli bir gün geçirdi. Huzurevinde kalan vatandaşların yardımıyla ata binen çocuklar atları besleyip, tımarlayarak eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Bu tür etkinlikleri dahada artıracaklarını söyleyen Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, "Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülen ve torunum olur musun projemiz kapsamında bugün huzur evinden yaş almış büyüklerimiz ve çocuk evlerinde koruma altındaki çocuklarımızla beraber Korkut ata at çiftliğine geldik. Bugün burada çocuklarımız at bindiler bir araya geldiler. Yaş almış büyüklerimizle bir arada kaliteli güzel vakit geçirdiler. Bundan dolayı çiftlik yöneticilerine kuruluş müdürümüze ve ilgili arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinlikleri daha da geliştirip renklendireceğiz." Dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Osmaniye, Etkinlik, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nesiller At Çiftliğinde Buluştu - Son Dakika

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