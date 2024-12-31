NEÜ ve DOSD'dan Sağlık Taraması Projesi - Son Dakika
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NEÜ ve DOSD'dan Sağlık Taraması Projesi

NEÜ ve DOSD\'dan Sağlık Taraması Projesi

NEÜ Tıp Fakültesi, DOSD Meram'da Down Sendromlu çocuklara sağlık taraması yapacak.

31.12.2024 15:40
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Kuruluşundan bu yana Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) arasında devam eden iş birliğine yeni bir proje daha eklendi. Yeni iş birliği projesiyle DOSD Meram'da eğitim alan tüm çocuklara, NEÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından belli periyotlarda sağlık taraması yapılacak.

İş birliği çerçevesinde ilk tarama, NEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Akkuş ve araştırma görevlileri tarafından DOSD Meram tesislerinde uygulandı. Haftada iki gün olarak planlanan ve ailelerin de eşlik ettiği uygulamada çocukların sağlık durumları ve geçmişte yaşadıkları hastalıklar sorgulandı. Doktorlar tarafından ailelerin merak ettiği konularda bilgi paylaşımı yapıldı. Taramalarda sağlık sorunu tespit edilen çocuklar daha detaylı araştırma yapılmak üzere NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine davet edildi.

DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu eşliğinde çalışmaları yerinde inceleyen NEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Akça ve NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer, DOSD Meram'da yürütülen faaliyetlerin tüm Türkiye'ye model olabilecek bir proje olduğunu ve bu hizmetin bir parçası olmaktan son derece mutluluk duyduklarını ifade etti. Ziyarette NEÜ heyeti tesis alt yapısı ve imkanları hakkında DOSD yetkililerinden bilgi alırken gelecekte ortak yapılabilecek başka projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel NEÜ ve DOSD'dan Sağlık Taraması Projesi - Son Dakika

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