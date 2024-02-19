Nevşehir Belediyesi Kadınlara Özel Müzik Eğlence Programı - Son Dakika
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Nevşehir Belediyesi Kadınlara Özel Müzik Eğlence Programı

Nevşehir Belediyesi Kadınlara Özel Müzik Eğlence Programı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan müzik eğlence programında sevilen sanatçı Didem Çetinkaya sahne alacak. Program, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde gerçekleştirilecek ve tüm kadınlara ücretsiz olarak sunulacak.

19.02.2024 12:46  Güncelleme: 12:51
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Nevşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak düzenlenecek olan müzik eğlence programında sevilen sanatçı Didem Çetinkaya sahne alacak.

8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesinde Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, kadınlara özel müzik eğlence programı gerçekleştirilecek. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Düğün Salonu'nda yapılacak olan eğlence programında Didem Çetinkaya sahne alacak.

1 Mart 2024 Cuma akşamı saat 19.00'da başlayacak olan programa dileyen tüm kadınlar ücretsiz olarak katılabilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir Belediyesi Kadınlara Özel Müzik Eğlence Programı - Son Dakika

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