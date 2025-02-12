Nevşehir'de Eğitime Kar Molası - Son Dakika
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Nevşehir'de Eğitime Kar Molası

Yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir'de eğitime 13 Şubat'ta 1 gün ara verildi.

12.02.2025 22:18
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Nevşehir il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında; eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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