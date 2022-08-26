Selin yaraları sarılıyor - Son Dakika
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Selin yaraları sarılıyor

26.08.2022 14:31
Selin yaraları sarılıyor

Nevşehir'de geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören yol, içme suyu hattı, kanalizasyon ve köprüler onarılıyor.

Nevşehir'de geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören yol, içme suyu hattı, kanalizasyon ve köprüler onarılıyor.

Acıgöl ilçesine bağlı Tepeköy'de selden zarar gören köprü İl Özel İdaresi tarafından yenileniyor. Selden zarar gören Tepeköy'de inceleme yapan Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru yaptığı açıklamada; "Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışmalarınız devam ediyor. Özellikle zarar gören içme suyu, yol ve kanalizasyonların onarım çalışmalarımıza öncelik verdik. Acıgöl bölgesine yaşanan selden dolayı Tepeköy'de bulunan bir köprü de zarar görmüştü. Bu köprüyü de bitirmek üzereyiz" şeklinde konuştu.

Tepeköy Muhtarı Kerim Kartalmış da yaptığı açıklamada; "Geçtiğimiz aylarda il genelinde yağıştan Tepeköy olarak bizde etkilendik. Oluşan sel köyümüzün içerisinde birçok noktada su kanalizasyon ve yollarda bozulmalara neden olmuştu. Devletimizin yanımızda olduğunu bu kısa zamanda yapılan çalışmalar bana bir kez gördük" dedi. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Nevşehir İl Özel İdaresi, Nevşehir, Tepeköy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selin yaraları sarılıyor - Son Dakika

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