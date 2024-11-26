Nevşehir'de Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Nevşehir'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Nevşehir\'de Karla Mücadele Devam Ediyor

İl Özel İdaresi, kar ve fırtınaya karşı yolu açık tutmak için 24 saat aralıksız çalıştı.

26.11.2024 12:11
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Nevşehir İl Özel İdaresi, cumartesi gecesi başlayan, pazar ve pazartesi günleri de aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 24 saat aralıksız çalıştı.

Pazar günü sabah saatlerinde karla mücadele çalışmalarına başlayan İl Özel İdaresi, 153 köyün yollarını açık tutmak için var gücüyle çalıştı. Karla birlikte etkili olan fırtınanın ekiplere zor anlar yaşatmasına rağmen vatandaşların mağdur olmaması için çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, bir taraftan kapanan yolları açtı, bir taraftan da yollarda mahsur kalan araçların imdadına yetişti. Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala- Çakıllı arasında yolda kalan yolcu minibüsü, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Özyayla-Özlüce arasında mahsur kalan bir otomobilin de imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Kurtarılan araç şoförü ekiplere teşekkür etti.

Nevşehir Çardak köyü yolu Cezaevi yakınlarında yük taşıyan bir tır da yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole saplandı. İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, tırı greyder yardımıyla kurtararak yola devam etmesini sağladı. Ekipler, gün boyunca onlarca aracı kurtardı. Diğer taraftan karın ve fırtınanın şiddetli olduğu bölgelerde açılan köy yolları yeniden kapandı. Ekipler, kapanan yolları yeniden açmak için sabah saatlerine kadar mesai yaptı.

Ekipler, yolların açık kalması için yollarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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