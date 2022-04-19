NEVÜ'de seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

NEVÜ'de seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi

19.04.2022 17:03
NEVÜ'de seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve TEMA Vakfı Nevşehir Şubesi iş birliğinde seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve TEMA Vakfı Nevşehir Şubesi iş birliğinde seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi.

NEVÜ Hacıbektaş Teknik Bilimler MYO programlarında yürütülen "Gönüllülük Çalışmaları Dersi" çerçevesinde ve Öğr. Gör. Ayşe Ata'nın koordinatörlüğünde Nevşehir Şubesi, Kapadokya Üniversitesi Genç TEMA Temsilcileri ve gönüllü öğrencilerin katılımlarıyla seminer düzenlendi. Seminerde Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) nedir, ne yapar, ne zaman kuruldu, ilk kurucuları kimlerdir, TEMA Vakfının amacı nedir, fidan bağışları ve diğer bağışlar nasıl yapılır, gönüllü olarak nasıl çalışılır ve benzeri bilgiler ile Genç TEMA'nın Nevşehir'de yaptığı etkinliklere değinildi. "Türkiye Çöl Olmasın" sloganıyla gönüllü kişilerin bağışları ile düzenlenen 'Bir Milyon Fidan' kampanyası ve hatıra ormanları gibi gerçekleştirilen projelere de yer verilen seminer, TEMA Vakfı'na destek ve tanıtım amacıyla açılan standın ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Öğrenciler ve katılımcılar daha sonra, TEMA gönüllüleri tarafından getirilen fidanları Meslek Yüksekokulu bahçesine dikti. - NEVŞEHİR

NEVÜ'de seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi
NEVÜ'de seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi
NEVÜ'de seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi
NEVÜ'de seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
Usta Yazar Vehbi Vakkasoğlu Nevşehir'de sevenleriyle buluşacak Usta Yazar Vehbi Vakkasoğlu Nevşehir'de sevenleriyle buluşacak Nevşehir'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı Nevşehir'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Hacıbektaş, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel NEVÜ'de seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 17:13:01. #1.13#
SON DAKİKA: NEVÜ'de seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement