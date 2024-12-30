Nevzat Usta Teknolojiye Direniyor - Son Dakika
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Nevzat Usta Teknolojiye Direniyor

Nevzat Usta Teknolojiye Direniyor

Adilcevaz'da 40 yıldır oto elektrik ustalığı yapan Nevzat Arsan, mesleğin geleceğinden endişeli.

30.12.2024 09:56
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 40 yıldır oto elektrik ustalığı yapan 62 yaşındaki Nevzat Usta teknolojiye direniyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde oto elektrik ustaları, geç saatlere kadar yoğun bir şekilde çalışarak müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. İlçede 40 yıldır oto elektrik ustalığı ve işletmeciliği yapan Nevzat Arsan, kış mevsiminde yoğunluk yaşadıklarını belirtti. Arslan, "Biz de ekip olarak tüm çalışanlarımızla birlikte vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Şu anda oto elektrik şarj tesisatı, marş işleri ve otomobillerin elektrikle ilgili arızalarına bakıyoruz. Ancak geçmişteki gibi onarım işleri pek kalmadı. Teknolojinin gelişmesiyle parça değişimine yöneliyoruz" dedi.

"Geçmişteki tamir kültürü artık yerini parça değişimine bıraktı"

Eskiden imkanların sınırlı olduğunu belirten Nevzat Arsan, "Geçmiş dönemlerde otomobillerin şarj dinamosu, marş dinamosu, kalorifer ve silecek motorlarının sarımını biz yapardık. O yıllarda parça bulunsa bile vatandaş tamiri tercih ederdi. 25 yıl önce tamir ettiğimiz araç elektrik tesisatları hala kullanılabiliyor. O dönemlerde imkanlarımızla yaptığımız aküleri müşterilerimiz 5-6 yıl sorunsuz şekilde kullanabiliyordu. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle tamir kültürünün yerini parça değişimine bıraktı. Artık bozulan parçaları orijinal yedek parçalarla değiştiriyoruz. Teknolojinin ilerlemesiyle eski tip onarımlar neredeyse tamamen ortadan kalktı. Sektörün farklı bir yöne döndü" diye konuştu.

"Mesleğin geleceği için endişeliyim"

Mesleklerinin geleceği konusunda da endişelerini dile getiren Arslan, "Maalesef gençler bu mesleği tercih etmiyor. Ara eleman bulamıyoruz. Haliyle alttan çırak yetişmiyor. Bu durumu üzülerek görüyoruz. Oysa ki meslekler, insanın kolundaki altın bileziktir" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevzat Usta Teknolojiye Direniyor - Son Dakika

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