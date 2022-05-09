Niğde Belediyesi'nden anneler için konser - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde Belediyesi'nden anneler için konser

09.05.2022 08:57
Niğde Belediyesi'nden anneler için konser

Niğde Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla konser verdi.

Niğde Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla konser verdi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye içinde 'Kadın Danışma Merkezi' açtıklarını ve burada kadınlara her türlü desteği sunduklarını belirterek, "Biz her zaman kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Belediye binamızda açtığımız Kadın Danışma Merkezimizde psikolojik sosyolojik ve hukuksal açıdan kadınlarımıza destek veriyoruz. Yakında Kayabaşı Parkta bir Kadın Yaşam Merkezi açıyoruz. Kadınlarımız burada spor salonunda hem sporlarını yapacaklar hem yaşam merkezimizde ücretsiz olarak çaylarını içebilecekler. İlhanlı ve Efendibey Mahallerimizde de aynı merkezi açacağız. Ayrıca Şefkat Çınarları projemizle 65 yaş üstü kendi ihtiyaçlarını göremeyen vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz" dedi.

Özdemir, "İnşallah bizleri sizlerle bir araya getiren sosyal faaliyetlerimiz devam edecek. Allah'ın izniyle daha çok bir araya geleceğiz. Buradan hepinizin anneler gününü yeniden kutluyorum. Niğde Belediyesi olarak her daim annelerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Niğde Belediyesi'nden anneler için konser
Niğde Belediyesi'nden anneler için konser
Niğde Belediyesi'nden anneler için konser

YORUMLAR
500
Niğde' de polisler Anneler Günü dolayısıyla karanfil dağıttı Niğde' de polisler Anneler Günü dolayısıyla karanfil dağıttı Odunpazarı'ndan Annelere Konser Hediyesi Odunpazarı'ndan Annelere Konser Hediyesi

Niğde Belediyesi, Anneler Günü, Konser, Niğde, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi'nden anneler için konser - Son Dakika


Son Dakika
08:53 İşte İstanbul'un mülteci haritası: Hangi ilçede kimler yaşıyor, hangi ülkelerden geldiler?
08:49 Konserin iptal edilmesi istendi! Hande Yener geri adım atmadı, 50 bin kişiye şarkı söyledi
08:48 Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
08:41 9 Mayıs'ta altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel kur fiyatları
08:31 Bugün Kızıl Ordu'nun Nazileri yendiği gün: Putin Kızıl Meydan'da ne mesajı verecek? Herkesin gözü "kıyamet uçaklı" Zafer Bayramı kutlamalarında
08:24 Antalya'da ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: "Katil oldum" diye gözyaşlarına boğuldu
08:22 Ukrayna'da 9 Mayıs alarmı: Ruslar Zafer Bayramı'nda saldıracak korkusuyla, Ukrayna'da hava savunma sistemi aktifleştirildi
08:21 9 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:16 9 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerimizde hava durumu
08:02 Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 09:03:22. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde Belediyesi'nden anneler için konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement