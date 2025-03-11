Niğde Belediyesi, Ramazan İçin İftar Programları Düzenliyor - Son Dakika
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Niğde Belediyesi, Ramazan İçin İftar Programları Düzenliyor

Niğde Belediyesi, Ramazan İçin İftar Programları Düzenliyor

Niğde Belediyesi, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Ramazan ayı boyunca geleneksel iftar programları düzenliyor. 12 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ikinci büyük buluşmada katılımcılar, Ramazan'ın manevi ruhunu yaşarken, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile birlikte sohbet etme fırsatı bulacak.

11.03.2025 13:53  Güncelleme: 13:56
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Niğde Belediyesi, Ramazan ayının manevi ruhunu hep birlikte yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlediği geleneksel iftar programlarını sürdürüyor. Bu yılki etkinlikler kapsamında ikinci büyük buluşma, 12 Mart 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Niğde Belediyesi'nin hazırladığı program kapsamında, iftar yemeği saatinde açılacak sofralarda, geleneksel lezzetlerle donatılmış menü misafirlerle buluşacak. İftarın ardından ise katılımcılar, Murat Erdem Camii'nde teravih namazını cemaatle birlikte eda edecek. Namaz sonrasında, caminin avlusunda kurulan Muhabbet Çadırında çay, tatlı ikramları ve sıcak sohbetler eşliğinde Ramazan'ın huzur dolu atmosferi yaşanacak. Muhabbet Çadırında vatandaşlarla bir araya gelecek olan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu buluşmada hem Ramazan'ın bereketini paylaşacak hem de halkın taleplerini dinleyecek. Başkan Özdemir, "Belediyecilik anlayışımızın temelinde halkımızın sesini duymak ve ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmek yatıyor. Bu çadırda sizlerle sohbet ederek, projelerimizi birlikte şekillendireceğiz" diyerek etkinliğin önemine dikkat çekti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tüm hemşerilerini Ramazan'ın manevi iklimini birlikte solumaya davet ederek, iftar buluşmasının anlamını şu sözlerle vurguladı;

"Ramazan, yalnızca oruç tutulan bir ay değil; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin zirveye ulaştığı müstesna bir zaman dilimidir. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Büyük İftar Soframız, sadece bir yemek organizasyonu değil, gönüllerin birleştiği, dertlerin paylaşıldığı ve umutların tazelendiği bir buluşma noktası olacak. Şehrimizin her köşesinden, her yaştan hemşerimizi bu anlamlı sofrada ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Amacımız, Niğde'de yaşayan herkesin kendini bizin bir parçası hissetmesi. Gelin, bu mübarek ayın bereketini hep birlikte paylaşalım, teravih namazımızı birlikte kılıp, muhabbetimizi çoğaltalım." - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi, Ramazan İçin İftar Programları Düzenliyor - Son Dakika

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