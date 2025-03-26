Niğde'de Aşılama Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Niğde'de Aşılama Eğitimi Düzenlendi

Niğde'de meyve ağaçları için aşılama eğitimi verildi; çiftçilerin bilgi ve verimliliği arttırılacak.

26.03.2025 14:34
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Niğde'de meyve ağaçlarında aşılama eğitimi verildi

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Çiftçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından meyve ağaçlarında aşılama eğitimi düzenlendi.

Çiftçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından daha önce meyve ağacı budamasını öğrenen katılımcılar bu kez Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi uygulama alanında Ziraat Yüksek Mühendisi Atilla Kaplan tarafından aşılama yapmayı uygulamalı olarak öğrendi.

Eğitimlerde katılımcılar meyve ağacı budamasını, meyve ağaçlarının kuvvetli ve düzgün taç oluşturmalarını, verim çağlarında uzun zaman kalmalarını ve kuvvetlen düşmeye başlamış olan ağaçların yeniden kuvvetlendirilerek bir süre daha yüksek kaliteli meyve vermeleri konularında bilgi aldı. Eğitim programı süresince katılımcılara budamanın önemi, amaçları, fizyolojisi ve etkileri ile çeşitli budama teknikleri teorik dersler ve uygulamalı eğitimler eşliğinde öğretilirken, dikim budaması, şekil budaması, verim budaması ve gençleştirme budaması ile yaz budaması ve kış budaması yöntemleri katılımcılara anlatıldı. Katılımcılar 3 gün süren teorik ve uygulamalı eğitimin ardından 1 gün teknik geziye katıldı.

"Eğitimlerle çiftçilerin bilgi seviyeleri ve üretimde de verimlilik artacak"

Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretime katkı sağlamak, daha bilinçli üreticiler yetiştirmek için teknik ve teorik eğitimler verdiklerini söyleyen Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, "Tarım Bilimleri Fakültesi kurulduğundan bu yana özellikle altyapısını tamamladıktan sonra bölgesel kalkınmaya vermiş olduğu önemden dolayı bölgede çiftçilerimize yönelik teknik çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda daha önceki dönemde budama eğitimi verilmişti, şimdi ise aşılama eğitimiyle devam ediyoruz. Bu programlar önümüzdeki dönemlerde çiftçilerin bilgi seviyelerini üretimde de verimliliği arttıracak çalışmalar" dedi.

Katılımcılara aşılama eğitimi veren Ziraat Yüksek Mühendisi Atilla Kaplan ise Türkiye'nin 90'lı yıllarda fidan ithal eden bir ülke olduğunu hatırlatarak artık ihraç eden bir konuma geldiğini belirterek, "Üniversitemizin düzenlediği kurslarda bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Aşılamanın farklı zamanları ve birçok farklı şekilleri var. Bunların hepsini burada uygulamalı olarak göstereceğiz. Biz 90'lı yıllarda fidan ithal eden bir ülkeydik şimdi ise fidan ihraç eden bir ülke durumuna geldik. Bu çok önemli. Bu eğitimler bölgeye ve fidancılara ciddi katkılar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Aşılama Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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