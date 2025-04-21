Niğde'de İklim Dostu Proje Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde'de İklim Dostu Proje Başladı

Geniş Video İzle

Niğde'deki okullarda çocuklara yağmur suyu hasadı ve kompost eğitimi veriliyor, çevre bilinci artıyor.

21.04.2025 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'deki okullarda iklim dostu proje

Çocuklar yağmur suyu hasadı ve kompostla tanışıyor

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öncülüğünde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen 'İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi' projesi kapsamında, kasaba okullarında çocuklara yağmur suyu hasadı ve kompost eğitimi veriliyor.

Eğitimlerin ardından okul bahçelerine uygulama alanları kurularak, öğrencilerin öğrendiklerini pratiğe dökmesi sağlanıyor. Öğrenciler proje kapsamında verilen eğitimlerde önce kompost yapımını öğreniyor, ardından hazırladıkları kompostları okul bahçesinde kurulan alanlara uyguluyor. Bu bahçeler, yağmur suyu hasadı ile sulanarak döngüsel bir tarım modeli sunuyor. Eğitimlerle birlikte hem çevre bilinci kazandırılıyor hem de su ve toprak verimliliği konusunda farkındalık oluşturuluyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atık Yönetimi Koordinatörü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci; eğitimlerde kompostun çevreye ve ekonomiye olan katkılarını anlatırken eğitime katılan çocuklara iklim değişikliğinin etkileri konusunda bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

"Her okul bahçesi sürdürülebilir bir model olabilir"

Prof. Dr. Deveci yürütülen çalışmaları şu sözlerle özetledi; "Çocuklara kompostun ne olduğunu, neden karton serdiğimizi, dalların önemini ve doğal gübrenin ne olduğunu anlatıyoruz. Sonra okul bahçesinde hep birlikte uygulama yapıyoruz ve bu bahçeyi yağmur suyu ile nasıl sulayabileceğimizi gösteriyoruz. Çocuklardan bu bahçelere sahip çıkmalarını, orada yetiştirdikleri ürünleri bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Bu bahçeler bir okul için sürdürülebilirlik adına verilebilecek en güzel hediyedir."

Deveci, çocuklara verilen bu eğitimlerin onların gelecekteki meslek seçimlerine dahi etki edebileceğini vurgulayarak, bu bilgilerin ailelere aktarılmasıyla farkındalığın geniş çevrelere yayılacağını ifade etti. Yağmur suyu hasadı sistemlerinin aslında her evde kolayca uygulanabileceğini belirten Deveci; "Binaların çatılarında bulunan yağmur suyu savaklarından suyun toplanarak bir depoda biriktirilmesi, ardından filtrelenerek farklı alanlarda kullanılması oldukça basit ve düşük maliyetli bir sistem. Bu sistemin özellikle kırsalda her evde, hatta şehirdeki binalarda bile uygulanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Proje ile çevre dostu bir yaşam tarzı hedefleniyor

Projeyle sadece çocuklara değil, kırsal kesimde yaşayan kadınlara da çevre dostu bir yaşam tarzı kazandırılmaya çalıştıklarını söyleyen Deveci, verilen eğitimlerde doğal gübre üretimini öğrenen çocuklar ve kadınların bu sayede enerji verimliliğini, su ve toprak gibi doğal kaynakların korunmasını öğrendiğini belirtti. Prof. Dr. Deveci; "Tüm okullarda bu eğitimler verilse, bahçelerde yağmur suyu toplansa, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılsa hem enerji verimliliği sağlanır, su ve toprak korunur hem de her okul sürdürülebilir bir model haline gelebilir" dedi.

Verilen teorik eğitimin ardından kompost yapımını ve yağmur suyu hasadı yöntemlerini öğrenen öğrenciler, okullarının bahçelerinde uygulama gerçekleştirdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Güncel, Eğitim, Çevre, Yerel, Niğde, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de İklim Dostu Proje Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’na üç uçak aynı anda iniş yaptı İstanbul Havalimanı'na üç uçak aynı anda iniş yaptı
Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı
Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki

16:55 Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı
16:50 Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü Hatırlamadığı tek an var Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var
15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
00:18 Harvard Üniversitesi’nde silah sesleri Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri
23:49 Meriç Nehri’nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
23:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez
23:11 Kırklareli’nde büyük ihmal Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar Kırklareli'nde büyük ihmal! Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:32 İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırı planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 17:16:08. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde'de İklim Dostu Proje Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement