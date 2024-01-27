Niğde\'de Karla Mücadele Çalışması Başlatıldı

Niğde Valiliği koordinesinde vatandaşın mağdur olmaması için karla mücadele çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, Niğde İl Özel İdaresi bünyesi altında kurulan karla mücadele ekibinde, 45 araç ve 46 personel görev yapacak. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları, kar, tipi ve buzlanma durumlarına karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların kış mevsiminde olumsuz hava şartlarından en az etkilenmesi amacıyla; valiliğimiz koordinesinde karayolları, özel idare ve şehir içinde ise belediye ekiplerimiz kış ayları sürecince yolu kapanan köylerden alınan tüm mesajlar, kriz merkezinde anında değerlendirilecek ve ekipler kapalı köy yoluna müdahale edeceklerdir. Ekiplerimiz, 24 saat esasına göre hizmet verecek ve hiçbir köyümüzde vatandaşlarımız mağdur edilmeden ulaşım hizmetinden faydalanabilecektir" ifadelerine yer verildi.

İl Özel İdare bünyesi altında kurulan karla mücadele ekibinde, 10 greyder, 2 dozer, 14 kar bıçaklı kamyon, 2 kar bıçaklı tuzlama aracı, 5 yükleyici, 2 pikap, 1 yakıt ikmal aracı, 1 seyyar tamir aracı, 3 nakil aracı çekici ile 46 personel olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların mağdur olmaması için 7-24 görev başında olacak. - NİĞDE