Niğde\'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri

Yerel

Niğde Valiliği; vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde kapsamlı güvenlik önlemleri aldı. Yılbaşı süresince bin 120 güvenlik personeli sahada görev yapacak.

Niğde genelinde yılbaşı süresince toplamda bin 120 personel, güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla aktif görev alacak. Valilik, alınan bu önlemlerle vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine hızlı yanıt verilebilmesini amaçlıyor. Güvenlik tedbirleri, yılbaşı kutlamalarının huzur ve güven içinde geçmesini sağlamak için uygulanacak. - NİĞDE