Niğde Valisi Çelik, Basın Bayramı dolayısıyla basın kuruluşlarını ziyaret etti

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Niğde Valisi Cahit Çelik, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kentte faaliyet gösteren yerel basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Gazete ve dijital yayın kuruluşlarını ziyaret eden ve basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı tebrik eden Vali Çelik, fedakarca görev yapan gazetecilere çalışma hayatlarında başarılar diledi. Basın kuruluşlarının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Vali Çelik, basın mensuplarının basın ahlak etiğine ve toplumsal değerlere saygılı, ilkeli ve objektif haber anlayışı ile kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayarak halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşıladığını, aynı zamanda demokrasinin güçlenmesine de katkı sağladığını belirtti.

Basın görevlilerinin önemli görev ve sorumlulukları üstlendiğine dikkat çeken Vali Cahit Çelik, "Basın kuruluşlarımız, yazılı ve görsel kanallar aracılığı ile yaşadığımız bölge ve dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturması gibi birçok görevi üstleniyor. Basın Kuruluşlarımız ve çalışanlarının, ne kadar önemli bir görevi yerine getirdikleri ve yaptıkları özverili çalışmalar her türlü takdire şayandır. Gece, gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - NİĞDE