Nihat Yeşiltaş, YENİ Parti Bursa İl Başkanlığına 7 bin 59 oyla yeniden seçildi

Haber: Zehra Değirmenci

(BURSA) - YENİ Parti Bursa İl Başkanlığı ön seçiminde Kurucu İl Başkanı Nihat Yeşiltaş yeniden seçildi. Yeşiltaş, "Biz Özgür Başkan'la birbirimize rakip değiliz. Bizim tek rakibimiz var; bu ülkede saltanatla yöneten, bu ülkeyi adaletsizliğe, hukuksuzluğa, açlığa, sefalete terk eden, AKP iktidarıdır. Yarın sabahtan itibaren bütün yol arkadaşlarımızla birlikte Bursa'nın, Türkiye'nin gündemine yönelik güçlü bir mücadele iradesini ortaya koyacağız" dedi.

YENİ Parti Bursa İl Başkanlığı'nda kongre süreci, her ilçede ayrı ayrı belirlenen salonlarda sandıkların kurulmasıyla bugün başladı. Ön seçimde mevcut Kurucu İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile Kurucu Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin yarıştı.

Ön seçimde 22 bin 93 üyenin 13 bin 52'si sandık başına gitti. 12 bin 919 geçerli oydan Yeşiltaş 7 bin 59, Şahin ise 5 bin 852 oy aldı. Kurucu İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ön seçimde il başkanlığına seçildi.

Yeşiltaş, teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

"Biz Özgür Başkanla birbirimize rakip değiliz. Bizim tek rakibimiz var; bu ülkede saltanatla yöneten, bu ülkeyi adaletsizliğe, hukuksuzluğa terk eden, açlığa, sefalete terk eden, AKP iktidarıdır. Yarın sabahtan itibaren bütün yol arkadaşlarımızla birlikte Bursa'nın gündemine, Türkiye'nin gündemine yönelik güçlü bir mücadele iradesini ortaya koyacağız. Dayanışacağız, paylaşacağız. Çünkü bizim bir arada olmaya ihtiyacımız var. Birlikteliğe ihtiyacımız var. Asla hiç kimseyi geride bırakmayacağız, hiç kimseyi yalnızlaştırmayacağız. Biz bugün buradan güçlü bir şekilde çıkıyoruz. Kaybedeni yok bu yarışın. Kazananı YENİ Parti'nin Bursa örgütüdür. Değerli Genel Başkan Yardımcım İstanbul Milletvekili Sayın Özgür Karabat'a ve tüm Divan Kurulu üyelerimize, tüm yoldaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Birlikte başaracağız. Birlikte kazanacağız ama mutlaka kazanacağız."