Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapı İle Mücadelede Kararlı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapı İle Mücadelede Kararlı

Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapı İle Mücadelede Kararlı

Nilüfer Belediyesi, imara aykırı olarak inşa edilen 500 metrekarelik kaçak depoyu yıkarak, kaçak yapılaşmaya karşı mücadeleye devam etti.

19.11.2024 17:29  Güncelleme: 17:31
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Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Yaylacık Mahallesi'nde imara aykırı inşa edilen 500 metrelik kaçak depo yerle bir edildi.

Nilüfer Belediyesi, imar planına aykırı olarak inşa edilen kaçak yapılara göz yummuyor. Özellikle tarım alanlarındaki kaçak yapılaşmayla etkin bir mücadele sürdüren Nilüfer Belediyesi ekipleri, Yaylacık Mahallesi'ndeki 500 metrekarelik depoyu yıktı. Çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı yıkımda, depo kullanılamaz hale getirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapı İle Mücadelede Kararlı - Son Dakika

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