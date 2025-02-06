Nilüfer Belediyesi'nde Başarılı Yangın Tatbikatı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nde Başarılı Yangın Tatbikatı

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Nilüfer Belediyesi, Halk Evi Binası'nda yapılan yangın tatbikatında, 4 dakikada binayı başarıyla tahliye etti. Tatbikat, hem çalışanların hem de vatandaşların afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

06.02.2025 16:36  Güncelleme: 16:51
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Nilüfer Belediyesi'nde yangın tatbikatı

BURSA - Nilüfer Belediyesi Halk Evi Binası'nda yangın tatbikatı yapıldı. Önceden haber verilmeden gerçekleşen tatbikatta binadakiler, 4 dakika içerisinde kontrollü şekilde dışarı çıkarak, başarılı bir sınav verdi. Dışarıda ise sağlıklı müdahalenin nasıl olması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Nilüfer Belediyesi, hem çalışanları hem de vatandaşları, afetlere karşı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi'nde gerçeği aratmayacak bir yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Çalışanlara haber verilmeden yapılan yangın tatbikatında Nilüfer Belediyesi Halk Evi Binası'nda saat 16.00'da 'Acil durum' sirenleri çalmaya başladı. Zemin katta çıkan yangın nedeniyle acil durum ekipleri, acil çıkış noktalarını kullanarak tahliye işlemi başlattı. Bu sırada da herkesin binayı terk etmeleri yönünde de anons yapıldı. Bina içerisinde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, çalışanlar ve vatandaşlar acil çıkış noktalarını kullanarak, binadan çıktı. Tahliye işlemi sırasında yapılan ihbarla olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan ekipler, Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. Birinci kattan yayılan dumandan etkilenen bir vatandaş NAK ekibi tarafından çıkarıldı. Binanın çatısında mahsur kalan bir vatandaşa da itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek, ilk müdahaleleri yapıldı.

Başarılı şekilde gerçekleşen bina tahliyesinin ardından açık alanda kuru kimyevi tozla yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Konuyla ilgili bilgilendirmenin ardından bina dışında uygulama gerçekleştirildi. Başkan Şadi Özdemir de yangın söndürme uygulaması yapanlar arasında yer aldı.

Bilinci geliştirmeliyiz

Tatbikatlardan kendisinin de haberinin olmadığını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 4 dakika içinde binanın boşaltıldığına dikkat çekti. Yaşanan felaketlerde işini ciddi yapmanın ve denetimin öneminden bahseden Başkan Şadi Özdemir, bu tür tatbikatları tekrarlayacaklarını belirterek, "Eğitimleri geliştirmemiz lazım. Sadece belediye çalışanları için değil, 550 bin Nilüferli'de bu bilinci geliştirmemiz gerekiyor. Belediye olarak gelecekte herhangi bir felaket durumunda vatandaşımızın ve bizlerin başına işler gelmemesi için işimizi ciddi yapmalıyız" dedi.

Başkan Şadi Özdemir, Bolu Kartalkaya'daki yangın ve 2 yıl önce 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 kenti etkileyen depremlerden çok fazla üzüntü yaşadığımızı hatırlatarak, bir daha böyle felaketler yaşanmaması için herkesin bilinçli ve özenli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nde Başarılı Yangın Tatbikatı - Son Dakika

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