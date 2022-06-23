Nilüfer Belediyesi'nden Çamlıca'da Kapalı Pazar Yeri Projesi - Son Dakika
Üye Girişi

Nilüfer Belediyesi'nden Çamlıca'da Kapalı Pazar Yeri Projesi

23.06.2022 11:06
Nilüfer Belediyesi'nden Çamlıca'da Kapalı Pazar Yeri Projesi

Çamlıca Mahallesi’ni ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Çamlıca Kapalı Pazar Alanı ve Kent Meydanı projesinin yakında başlayacağını müjdeledi.

Çamlıca Mahallesi'ni ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Çamlıca Kapalı Pazar Alanı ve Kent Meydanı projesinin yakında başlayacağını müjdeledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Çamlıca Mahallesi'ni ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Nilüfer İlçe Teşkilatı üyeleri ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette pazaryerinde incelemelerde bulunan Başkan Turgay Erdem, vatandaşların sorunlarına da kulak verdi.

Çamlıca Mahallesi'nin birçok sorununa çözüm getirecek kapalı pazar yeri ve meydan projesini yakında hayata geçireceklerini açıklayan Başkan Erdem, "Çamlıca Kapalı Pazar Alanı ve Kent Meydanı projemizde sona geldik. Yakın zamanda ihale sürecine başlayacağız ve kazmayı bu yıl içinde vuracağız. Projeyi hayata geçirerek yaşanan sıkıntılara çözüm getireceğiz. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını yakından biliyoruz. Bu proje hem kapalı Pazar alanı ihtiyacına karşılık verecek, hem de meydan olarak hizmet verecek. Bin 840 metrekare kapalı inşaat alanı olacak proje kapsamında Mahalle İletişim Merkezi de oluşturarak muhtarlığımıza da yeni bir mekan kazandıracağız. Çok amaçlı projemizi hayata geçirmek için gün sayıyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Çankaya Belediyesi, Keklikpınarı Kapalı Pazar Yeri'ni 26 Haziran'da Açıyor Çankaya Belediyesi, Keklikpınarı Kapalı Pazar Yeri'ni 26 Haziran'da Açıyor Bayraklı Belediyesi Doğançay'a Pazar Yeri Yapacak Bayraklı Belediyesi Doğançay'a Pazar Yeri Yapacak
Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden Çamlıca'da Kapalı Pazar Yeri Projesi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:01 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte o isim
10:56 Hemşireden 7 milyon liralık ilaç soygunu! Gerekçesi şaşkına çevirdi
10:52 Dolar yeni güne yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor
10:51 Sosyal medyada tekrar gündem oldu! İşte Pompeii'de ölen adamın gerçek hikayesi
10:41 İsveç televizyonunda skandal yayın! PKK elebaşlarından Mazlum Kobani ile röportaj yaptılar
10:40 "Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" sözleri başına iş açtı! Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı
10:38 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in "güneş gözlüklü" paylaşımı ortalığı kırdı geçirdi! Volkan'dan "Sayemde modayı takip ediyorsun" cevabı
10:04 Yargı ve Aşk 101 dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Ece Yüksel nişanlandı
09:49 Diyarbakır'da devam eden Eren Abluka-18 operasyonundan kahreden haber! Çatışmada yaralanan 2 askerimiz kaldırıldıkları hastanede şehit oldu
09:47 İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti! İşte hayatına dair bilinmeyenler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 11:10:47. #1.12#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi'nden Çamlıca'da Kapalı Pazar Yeri Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement