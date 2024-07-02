Nilüfer'de yerel tohumdan üretilen buğday hasadı başladı - Son Dakika
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Yerel

Nilüfer'de yerel tohumdan üretilen buğday hasadı başladı

Nilüfer Belediyesi, Nilkoop iş birliği ile 71 dönümde ektiği buğdayları hasat etmeye başladı. Yerel tohumdan ekilen ve ilaçsız yetiştirilen buğdayların Karacaoba Mahallesi'ndeki hasadına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Hem çevremizi koruyoruz hem de bölgede ilaç kullanmadan da üretim yapılacağını çiftçimize göstermiş oluyoruz' dedi.

02.07.2024 21:59
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Nilüfer'de yerel tohumdan üretilen buğday hasadı başladı

BURSA - Nilüfer Belediyesi, Nilkoop iş birliği ile 71 dönümde ektiği buğdayları hasat etmeye başladı. Yerel tohumdan ekilen ve ilaçsız yetiştirilen buğdayların Karacaoba Mahallesi'ndeki hasadına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Hem çevremizi koruyoruz hem de bölgede ilaç kullanmadan da üretim yapılacağını çiftçimize göstermiş oluyoruz" dedi.

Ekolojik tarım uygulamalarıyla örnek çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, bu yıl hasat çalışmalarına buğday ile başladı. Bu yıl Nilkoop iş birliği ile 71 dönümde buğday eken Nilüfer Belediyesi, ilk hasadı Karacaoba Mahallesi'nde yaptı. Hasada Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de katıldı.

Yerel tohumlarından kimyasal ilaç kullanılmadan doğal yöntemlerle elde edilen buğdaylar, hasat edildi. Nilüfer Belediyesi'nin ekolojik şartlarda tarım politikası çerçevesinde üretilen buğdaylar, daha sonra taş değirmenlerde öğütülerek un haline getirilecek. Elde edilen unlar, Hasanağa Gıda Merkezi'nde erişte, kuskus ve tarhana gibi geleneksel ürünlerin yapımında kullanılacak. Nilüfer Bostan Satış Noktaları'nda hem üretilen bu ürünler hem de paketlenen tam buğday unları halkın satışına sunulacak.

Buğday hasadına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi olarak tarıma teşvik için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Nilüfer Belediyesi olarak kırsal mahallelerdeki arazilerde Nilkoop iş birliğiyle buğday, nohut, ayçiçeği, dane mısır ve kuru fasulye üretimi yaptıklarını belirten Özdemir, üretimde yerel tohum kullandıklarını söyledi. Elde ettikleri hasadın bir kısmını gelecek yıllara tohum olarak aktardıklarını ifade eden Özdemir, "Nilüfer Belediyesi toplam 71 dönüm alanda buğday ekimi yaptı. Bugün hasatların başlamasının keyfini yaşıyoruz. Gayet verimli bir dönem geçirdik. İlaç kullanmadan buğday üretimi yapıyoruz. Böylece sağlıklı gıdaya vatandaşlarımızın erişimlerini sağlıyoruz. Bölgede ilaç kullanmadan üretim yapılacağını da çiftçimize göstermiş oluyoruz. Bu nedenle de kıymetli. İlaç kullanmadığımız için doğaya çevreye dost üretim yapıyoruz" dedi.

Kırsal tarımı her alanda destekleyeceklerini söyleyen Özdemir, "Nilüfer'in köylüsü yine Nilüfer'in efendisi olacak diyoruz. Hem ekimlerini çoğaltacağız, hem de çiftçinin üretimini güçlendirmek için destek, örgütlenme, teknik ve ürün desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer'de yerel tohumdan üretilen buğday hasadı başladı - Son Dakika

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