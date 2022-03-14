Nilüfer'deki ibadethanelerde temizlik başladı - Son Dakika
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Nilüfer'deki ibadethanelerde temizlik başladı

14.03.2022 14:10
Nilüfer'deki ibadethanelerde temizlik başladı

Kentteki bütün ibadethanelerde 2003 yılından bu yana halı temizliği yapan Nilüfer Belediyesi, temizlik çalışmasını bu yıl da başlattı.

Kentteki bütün ibadethanelerde 2003 yılından bu yana halı temizliği yapan Nilüfer Belediyesi, temizlik çalışmasını bu yıl da başlattı. Yılda iki kez gerçekleştirilen uygulamanın ilk aşamasında, 120 ibadethanede yaklaşık 66 bin metrekare halı temizliği yapılıyor.

Nilüfer Belediyesi, merkez ve kırsaldaki ibadethanelerin temizliğine başladı. Gelişmiş sistemle gerçekleştirilen temizlik uygulamasıyla Nilüfer'deki cemevi ve camiler, büyük bir özenle temizleniyor. Yüksek teknolojiye sahip makinelerle 90 derece sıcaklığa varan su ve özel deterjan kullanılarak yerinde yıkanan ibadethane halıları, aynı zamanda bakterilere karşı da dezenfekte ediliyor.

Yıkandıktan sonra güçlü vakum sistemiyle kirli suyun çekilerek tahliye edildiği uygulamada ibadethaneler, daha hijyenik bir hale geliyor. Nilüfer Belediyesi'nin Mart ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirdiği temizlik sayesinde vatandaşlar, hijyenik bir ortamda ibadethanelerini gerçekleştiriyor. İlk aşamada 120 adet ibadethanede 65 bin 744 metrekare halının temizleneceği çalışmayla Nilüfer'deki ibadethaneler aynı zamanda Ramazan ayına hazırlanıyor. - BURSA

Nilüfer'deki ibadethanelerde temizlik başladı
Nilüfer'deki ibadethanelerde temizlik başladı
Nilüfer'deki ibadethanelerde temizlik başladı
Nilüfer'deki ibadethanelerde temizlik başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer'deki ibadethanelerde temizlik başladı - Son Dakika


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