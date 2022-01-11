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Nilüfer'in Yerel Eşitlik Eylem Planı onaylandı - Son Dakika

Nilüfer'in Yerel Eşitlik Eylem Planı onaylandı

11.01.2022 11:14
Nilüfer'in Yerel Eşitlik Eylem Planı onaylandı

Nilüfer Belediyesi Ocak Ayı Meclis toplantısı ikinci oturumunda Nilüfer'de kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik eğitim, istihdam, şiddet, katılım, kentsel hizmetler ve sağlık alanlarında eşitlikçi eylem politikalarını belirleyen Yerel Eşitlik Eylem Planı kabul edildi.

Nilüfer Belediyesi Ocak Ayı Meclis toplantısı ikinci oturumunda Nilüfer'de kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik eğitim, istihdam, şiddet, katılım, kentsel hizmetler ve sağlık alanlarında eşitlikçi eylem politikalarını belirleyen Yerel Eşitlik Eylem Planı kabul edildi.

2021 yılı 8 Mart haftasında Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı protokolüne imza koyarak, 2 yıl içerisinde Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı hazırlamayı taahhüt den Nilüfer Belediyesi, Eylem Planı'nı kısa sürede hazırlayarak Meclis'ten geçirdi.

Ocak ayı Meclis toplantısı ikinci oturumunda yapılan görüşmede Nilüfer Belediyesi'nin 2022-2024 döneminde kadınlara ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik eşitlikçi eylem politikalarını belirleyen Yerel Eşitlik Eylem Planı onaylandı.

Hayatın her alanında cinsiyet ve fırsat eşitliğini sağlayacak yerel eşitlik politikalarının oluşturulduğu, katılımcı bir yönetim ve hizmet politikasını hayata geçirmek üzere çalışma yapan Nilüfer Belediyesi, bu alandaki faaliyetlerini bundan böyle sistematik bir şekilde gerçekleştirecek. "Hayatı ve Kenti Eşitliyoruz" sloganıyla 2010 yılında kurulan Eşitlik Birimi tarafından hazırlanan 2022-2024 Yılı Yerel Eşitlik Eylem Planı, eğitim, sağlık, istihdam, kentsel hizmetler, katılım ve şiddet başlıkları altındaki faaliyetleri içeriyor.

Buna göre; kadınların ve kız çocuklarının eğitime katılımının arttırılması için Kadın ve Çocuk Akademileri'nin sayısını artıracak olan Nilüfer Belediyesi, geleneksel cinsiyet rollerini dönüştürmeye yönelik eğitim programları yapacak, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik kodlama ve beceri atölyeleri ile dijital okuryazarlık eğitimleri düzenleyecek. Belediye personeline toplumsal cinsiyet eğitimleri verecek olan Nilüfer Belediyesi ayrıca, mahalle kadın derneklerine, Mahalle Komitelerine ve muhtarlara toplumsal farkındalık odaklı eğitimler düzenleyecek.

Öte yandan kadınların sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmesi amacıyla mesleki kurs ve atölyeler, girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri organize edilecek. Kadınlara yönelik iş, meslek edinme alanlarında danışmanlık hizmetleri verilecek. Nilüfer Belediyesi'nin istihdam politikası cinsiyet eşitliği odağında uygulanacak. Kadınların işgücüne katılımında ortaya çıkacak engellerin ortadan kaldırılması için çocuk bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlanacak.

Kent merkezi ve kırsalda kadın sağlığına yönelik eğitim çalışmaları yapacak olan Nilüfer Belediyesi, kadınların, çocukların ve engellilerin kentsel hizmetlerden eşit fayda sağlaması için de bir takım düzenlemeler yapacak. Nilüfer'de ikamet eden ekonomik desteğe ihtiyacı olan kadınlara yönelik sosyal destek çalışmaları yapılacak.

Yerel yönetimlerin işleyişi ve karar alma mekanizmalarına bütün dezavantajlı grupların eşit katılımının sağlanmasını öngören Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında, cinsel yönelime dayalı şiddetin önlenmesi için de çalışmalar yapılacak. Mevcut Kadın Dayanışma Merkezi'nin ve Toplumsal Eşitlik Merkezi'nin kapasitesinin ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak olan Nilüfer Belediyesi, şiddete maruz kalan kadınların hukuki hakları konusunda destek alabilmeleri ve güvenli yaşama geçebilmeleri için de adımlar atacak. Bu amaçla Kadın sığınma evi açmayı da hedefleri arasına koyan Nilüfer Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çok yönlü farkındalık çalışmaları yürütecek. - BURSA

Nilüfer'in Yerel Eşitlik Eylem Planı onaylandı
Nilüfer'in Yerel Eşitlik Eylem Planı onaylandı

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nilüfer belediyesi, İstihdam, Eşitlik, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer'in Yerel Eşitlik Eylem Planı onaylandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nilüfer'in Yerel Eşitlik Eylem Planı onaylandı - Son Dakika
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