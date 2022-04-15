Nisan ayı vatandaşla buluşma toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Nisan ayı vatandaşla buluşma toplantısı yapıldı

15.04.2022 10:57
Nisan ayı vatandaşla buluşma toplantısı yapıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde her ay düzenli olarak yapılan vatandaşlarla buluşma toplantısı bu ay da devam etti.

Erzincan'ın İliç ilçesinde her ay düzenli olarak yapılan vatandaşlarla buluşma toplantısı bu ay da devam etti.

Toplantı İliç Kaymakamı Cüneyt Demirkol'un başkanlığında, daire amirlerinin katılımıyla Çayyaka köyünde gerçekleştirildi.

Toplantıda tek tek vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Demirkol vatandaşların istek ve önerilerini dinledi ve vatandaşların belirttiği istek ve taleplerinin ilgili kurumlarca takibinin yapılacağını ifade etti.

Toplantı sonrasında Kaymakam Cüneyt Demirkol, köyde bulunan Cemevini ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. - ERZİNCAN

Nisan ayı vatandaşla buluşma toplantısı yapıldı

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Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nisan ayı vatandaşla buluşma toplantısı yapıldı - Son Dakika


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