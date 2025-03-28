Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan\'dan Bayram Mesajı

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı.

Belediye'nin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile birim amirleri de katıldı. Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Doğan, şehrin kalkınması için gece gündüz demeden çalışan tüm belediye personeline teşekkür etti.

Başkan Doğan, "Nizip'imize değer katmak için birlikte emek verdiğimiz değerli mesai arkadaşlarımızla bayram coşkusunu paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Hizmetleriyle şehrimizi daha iyiye taşıyan, özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımın ve ailelerinin bayramı mübarek olsun. Sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Birlikte daha aydınlık ve güzel günlere doğru adım adım ilerliyoruz" diyerek bayramın tüm personele mutluluk ve başarı getirmesini diledi. - GAZİANTEP