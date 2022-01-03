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Nohutçu yeniden başkan seçildi - Son Dakika

Nohutçu yeniden başkan seçildi

03.01.2022 13:50
Nohutçu yeniden başkan seçildi

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı Marangozlar Duvarcılar ve Mobilyacılar Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurul Seçimi yapıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı Marangozlar Duvarcılar ve Mobilyacılar Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurul Seçimi yapıldı.

388 kayıtlı seçmen bulunurken 288 seçmen oy kullandı.

Divan Başkanlığını Türkiye Ağaç İşleri Federasyon Genel Başkanı Ali Rıza Ercan yaparken, Marangozlar Duvarcılar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Murat Nohutçu 193 oy alırken diğer aday Selim Ay 95 oy aldı.

Marangozlar Duvarcılar ve Mobilyacılar Odası Başkanlığına Murat Nohutçu yeniden başkan seçildi. Meslekte 30 yılını dolduran üyelere plaket verildi seçim sonunda

Marangozlar Duvarcılar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Murat Nohutçu, üyelerine bir teşekkür konuşması yaparak, aldığı oyların hakkını vermek için elinden geleni yapacağını söyledi. Nohutçu, "Marangozcular Duvarcılar ve Mobilyacılar Odası olarak esnafımıza hizmet etmekteyim. Marangozların Duvarcıların ve Mobilyacıların sıkıntılarını biliyorum bu sıkıntılara gerekeni yapıyoruz. Erzurum'daki Mobilyacı ve Marangoz esnafımızı geziyoruz. Sıkıntılarını çözüyoruz. Her zaman yaptığımız hizmetlerimiz ile öncü bir oda olmak, odamızın çıtasını daha yukarılara çıkarmak gayreti içinde olduk. Çok iyi de yol aldık. Birçok güzel proje ile esnafımızın her alanda güçlenmesi için çalıştık. Tarafsız hizmet anlayışı ve sizlerin desteği ile önümüzdeki süreçte damga vuracak yeni projelerimizi hayata geçirme gayreti içinde olacağız. Bana güvenen üyelerimizin bu güvenini boşa çıkarmamak için yepyeni projeler geliştireceğiz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Nohutçu yeniden başkan seçildi
Nohutçu yeniden başkan seçildi

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Esnaf ve Sanatkarlar, Selim Ay, Türkiye, Seçmen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nohutçu yeniden başkan seçildi - Son Dakika


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