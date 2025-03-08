Nurten Öğretmen'den Kadınlara Fırsat - Son Dakika
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Nurten Öğretmen'den Kadınlara Fırsat

Nurten Öğretmen\'den Kadınlara Fırsat

Eğitim Nobel'ine aday gösterilen Nurten Öğretmen, kadınlar için Türkiye'nin ilk Gezici Köy Atölyesi'ni kurdu.

08.03.2025 12:09
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Samsun'da görev yapan dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına girerek Eğitim Nobel'ine aday gösterilen Nurten Öğretmen, kadınlar için kurduğu Türkiye'nin ilk 'Gezici Köy Atölyesi'yle farklı yaş gruplarındaki yüzlerce kadın, alanında uzman kişilerle kendilerini geliştirebilecek eğitimler alarak fırsatlar ediniyor.

Samsun Terme Özel Eğitim Anaokulu'nda görev yapan Nurten Akkuş, birçok farklı alanda projeleriyle farkındalık oluşturdu. Kırsal bölgedeki kadınların kişisel, sosyal ve ekonomik gelişimlerine destek olmak amacıyla Türkiye'nin ilk Gezici Köy Atölyesi'ni kurdu. Proje kapsamında köyler gezilerek burada yaşayan kadınlara yönelik el sanatı, kişisel bakım, anne-çocuk sağlığı, sağlıklı yaşam, okuma-yazma, spor gibi birçok alanda eğitimler veriliyor. Halk eğitim merkezi müdürlükleri, gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlar iş birliğiyle köylerde atölyeler açılıyor. Bu atölyelere katılan farklı yaş gruplarındaki yüzlerce kadın, alanında uzman kişilerle kendilerini geliştirebilecek eğitimler alarak fırsatlar ediniyor. Ayrıca el sanatları ile yaptıkları ürünleri sergileme imkanı bulan kadınlar, bu ürünlerden ekonomik gelir sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra, yarım kalan eğitimlerine devam etmek isteyen kadınları için de destek olunuyor. Köylerine atölyeler açılmasını ve uzmanlardan alınan eğitimleri çok faydalı bulduklarını belirten kadınlar, Nurten öğretmeni çok sevdiklerini, kendileri için iyi bir model ve şans olduğunu vurguladı.

"Her kadın, kendi içinde nice ilhamlar barındırır"

Proje hakkında bilgi veren Akkuş, "Halk eğitim merkezi müdürlüğümüzle birlikte yaptığımız projemiz kapsamında kırsal kesimdeki kadınlarımızla buluşmayı hedefliyoruz. Benim için sadece çocuğun gelişimi değil, çevresinin de gelişimi önemli. Bu gelişimlerde en önemli kişilerden biri elbette değerli kadınlarımız. Her kadın, kendi içinde nice ilhamlar barındırır. Büyük bir güce sahiptir. Bu güçle doğar, bu gücünü artırarak yaşar. ve bütün sevgisi, gücü, yüreği, cesaretiyle çevresindeki birçok insanın yaşamına da katkı sunar. Belki kadınlarımızın isimlerini herkes bilmez, hikayesi gizlidir ama etkisini ve izlerini tüm dünya hisseder. Ben de bu topraklarda doğmaktan ve bu güce sahip kadınlarımızdan ilham almaktan gurur duyuyorum. Bu projeyle de geniş bir etki alanına sahip değerli kadınlarımız hem kişisel gelişimlerine destek olacak, hem de üretim yaparak sosyoekonomik yaşamlarına katkı sağlayabilecektir. Ayrıca farklı köylerde açtığımız bu atölyelerde kadınlarımızla birlikte olmak ve onların hayat hikayelerini kendilerinden dinlemek de büyük mutluluk" dedi.

Nurten öğretmen, yeni işbirlikleri ile atölye hedeflerini daha da geniş alanlara ulaştırmayı ve farklı bölgelerdeki kadınlarımızla da bir arada olmayı hedefliyor.

Nurten Akkuş başarıları

Nurten Akkuş, 2018 yılında bir ilke imza attı. 173 ülke ve 30 bin öğretmen arasından dünya rekorunu kırdı. Dünyanın En İyi 10 Öğretmeni arasına girerek Eğitim Nobeli'ne aday gösterilen Nurten Öğretmen, Nobel sahnesinde Türk bayrağını dalgalandırmayı başaran ilk ve tek Türk öğretmen oldu. Ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülen Nurten Akkuş, Dünyanın İlham Veren Öğretmeni Ödülü (İlk Türk Öğretmen), Küresel Öğretmen Ödülü gibi ödüllerin yanı sıra, İngiltere'de de Dünyanın İlham Veren Kadınları arasına seçilerek Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü alan ilk Türk kadın oldu. Akkuş, "Ben bir kadınım, bir öğretmenim, bir gencim. Her rolüm ayrı bir gurur benim için. Her bir rolümle ilham olmak, iz bırakmak da o kadar değerli. Sadece bugünlere değil, geleceğe de. Bunun için üretmek, daha çok çalışmak amacım ve yaşam biçimim. Çalıştıkça, ürettikçe, insanların yaşamlarında iz bıraktıkça, daha da mutlu oluyorum. Kazandığım ödüller elbette çok değerli ama kazandım gönüller benim için çok daha önemli ve kıymetli" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nurten Öğretmen'den Kadınlara Fırsat - Son Dakika

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