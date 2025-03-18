O Ses Huzur Programı Zonguldak\'ta

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek olan "O Ses Huzur" adlı program, 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 16: 00'da Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Programda, aile ve sosyal hizmetler alanında farkındalık oluşturmayı hedefleyen çeşitli etkinlikler ve sürprizler yer alacak.

Etkinlikte, "Ailemiz, Geleceğimiz" teması ön planda olacak. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse tarafından yayımlanan davetiyede programın ücretsiz olduğu ve tüm halk davet edildiği belirtildi. - ZONGULDAK