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Obezite Tedavi Yöntemleri

Obezite Tedavi Yöntemleri

Op. Dr. Hasan Erkurt, obeziteden kurtulmanın cerrahi ve cerrahi dışı yollarını anlattı.

06.03.2025 12:29
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Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hasan Erkurt, çağımızın hastalığı olan obeziteden kurtulmanın yolları hakkında bilgi verdi.

Obezite, kişinin sağlığını bozacak derecede aşırı kiloya sahip olması durumudur. Obezitenin derecesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği, kişinin boy ve kilosuna göre hesaplanan vücut kitle indeksi ile belirlenmektedir. Op. Dr. Hasan Erkurt, "Obezite, son yıllarda insan sağlığını çok ciddi şekilde etkileyen önemli hastalıkların başında gelmektedir. Ölüm riski de dahil olmak üzere, hipertansiyon, uyku apnesi, diyabet, kalp hastalıkları ve karaciğer hastalıkları gibi birçok kronik hastalığa sebep olmaktadır" dedi. Op. Dr. Erkurt, obezitenin tedavisinde uygulanan cerrahi ve cerrahi dışı yöntemlerden bahsetti.

"Obezitede cerrahi yöntem olan tüp mide ameliyatı"

Op. Dr. Hasan Erkurt, tüp mide ameliyatı ile ilgili olarak, "Cerrahi yöntem olan tüp mide ameliyatında öncelikle hastalarımızın, vücut kitle indeksi dediğimiz body mass index (BMI) değerine, yani boy ve kilo oranına göre uygun olup olmadığına bakıyoruz. Uygunluğu olan hastalarımız için tüp mide ameliyatını planlıyoruz. Tüp mide ameliyatı, halk arasında çok fazla bilinen ve sık yapılan cerrahi yöntemlerden biridir. Bu ameliyatta mideyi bir boru şekline getirerek özel kartuşlarla kesip dörtte üçünü çıkarıyoruz. Kalan kısmında ise hastalarımız, diyetisyen kontrolünde yeme içme alışkanlıklarını düzenleyerek hayatlarına devam ediyorlar" dedi.

Ancak her cerrahi müdahalede olduğu gibi tüp mide ameliyatının da bazı komplikasyonları olabileceğini belirten Op. Dr. Erkurt, bu nedenle hastaların ameliyat öncesinde detaylı bir bilgilendirme sürecinden geçirilerek risklerin değerlendirildiğini vurguladı.

"Cerrahi dışı yöntemler olarak mide balonu ve mide botoksu"

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hasan Erkurt, obezite tedavisinde cerrahi yöntemlerin yanı sıra cerrahi dışı alternatiflerden olan mide balonu ve mide botoksu yöntemleri hakkında da bilgi verdi.

Bu yöntemlerde hastaların vücut ağırlıklarının yaklaşık yüzde 10'u kadar bir kilo kaybı hedeflendiğini belirten Op. Dr. Erkurt, "Mide balonu uygulaması iki farklı yöntemle gerçekleştiriliyor. Endoskopi ile yerleştirilen altı aylık geleneksel mide balonlarının yanı sıra, yutulabilir mide balonları da mevcut. Yutulabilir balon, endoskopi gerektirmeden radyolojik kontrol altında hastaya veriliyor ve mide içerisinde şişiriliyor. Dört ay sonunda balonun içindeki sıvı kendiliğinden boşalarak dışkı yoluyla vücuttan atılıyor. Endoskopi yöntemiyle yerleştirilen altı aylık mide balonu seçeneğinde ise balon, belirlenen süre sonunda tekrar endoskopik bir işlemle çıkarılıyor. Bu yöntemler, özellikle tüp mide veya gastrik bypass gibi ameliyatlara uygun olmayan hastalar için kilo kaybını destekleyici bir çözüm olarak kullanılıyor" şeklinde konuştu.

Son olarak mide botoksuna değinen Op. Dr. Erkurt, bu yöntemin endoskopik olarak mide kaslarına botoks (botulinum toksini) enjekte edilerek gerçekleştirildiğini belirtti. Mide botoksunun, iştahı azaltmaya ve kilo vermeye yardımcı olan bir uygulama olduğunu ifade eden Op. Dr. Erkurt, "Bu sayede hastalar, daha az besinle tok hisseder ve kilo kaybı sürecine destek sağlanmış olur" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ameliyat, Hastane, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Obezite Tedavi Yöntemleri - Son Dakika

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