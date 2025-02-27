Öcalan ile 3. Görüşme Gerçekleşti - Son Dakika
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Yerel

Öcalan ile 3. Görüşme Gerçekleşti

Öcalan ile 3. Görüşme Gerçekleşti

DEM Partili İmralı Heyeti, Öcalan ile 3. görüşmenin ardından basın açıklaması yapacak.

27.02.2025 15:54
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Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştiren heyet DEM Partili İmralı Heyeti basın açıklamasını yapılacağı otele geldi. Partililer ile bir araya gelen heyet daha sonra basın açıklaması yapacakları otele giriş yaptı.

DEM Partili İmralı Heyeti, bugün Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bugün 3'üncü görüştürmeyi gerçekleştirdi. Heyet, görüşme sonrası basın açıklaması yapacakları Taksim'deki otele geldi.

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti basın açıklaması yapacakları otel önünde partililer ile bir araya geldi. Heyet daha sonra içeriye giriş yaptı.

Heyet bugün görüşme detayları ile ilgili basın açıklaması yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öcalan ile 3. Görüşme Gerçekleşti - Son Dakika

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