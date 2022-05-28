Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan, İBB organizasyonunda sahne aldı - Son Dakika
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Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan, İBB organizasyonunda sahne aldı

28.05.2022 22:49
Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan, İBB organizasyonunda sahne aldı

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterinin önünde konser veren Aynur Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) organizasyonunda sahne aldı.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterinin önünde konser veren Aynur Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) organizasyonunda sahne aldı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda organize ettiği konserde sahne aldı. Aynur Doğan konserinin yapılacağı bilgisi, sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Buna rağmen İBB yönetimi herhangi bir geri adım atmayarak konserin belirtilen tarihte gerçekleştirilmesini sağladı. Öte yandan ise, Aynur Doğan'ın geçtiğimiz günlerde Kocaeli Derince ilçesinde gerçekleştireceği konser, belediye tarafından iptal edilmişti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan, İBB organizasyonunda sahne aldı - Son Dakika


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