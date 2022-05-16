Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, 75. Yıl Mahallesinde Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, 75. Yıl Mahallesinde Kadınlarla Buluştu

16.05.2022 13:34
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, 75. Yıl Mahallesinde Kadınlarla Buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 75. Yıl mahallesinde bulunan Selami Vardar Halk Merkezi'nde kadınlarla bir araya geldi. Kadınlarla mahallenin sorunları, güncel siyaset ve ekonomik kriz üzerine sohbet eden Başkan Kurt, kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek notlar aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 75. Yıl mahallesinde bulunan Selami Vardar Halk Merkezi'nde kadınlarla bir araya geldi. Kadınlarla mahallenin sorunları, güncel siyaset ve ekonomik kriz üzerine sohbet eden Başkan Kurt, kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek notlar aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hüsamettin Cindoruk, Ayşe Tuğba Arslan, Türkan Saylan, Aydın Arat ve Emek Halk Merkezlerinin ardından, 75. Yıl Mahallesinde bulunan Selami Vardar Halk Merkezi'nde kadınlarla bir araya geldi. Buluşmanın gündeminde diğer mahalle buluşmalarında olduğu gibi Türkiye'de yaşanan derin ekonomik kriz vardı.

"GEÇİNEMİYORUZ"

Taleplerini ve isteklerini Başkan Kurt'a ileten kadınlar, ekonomik krizden ve zamlardan çok etkilendiklerini belirtti. Yağ, sebze ve meyve fiyatlarının çok arttığını vurgulayan kadınlar, "Geçinemiyoruz. Markete, pazara gidemiyoruz. Markete gittiğimizde etiket fiyatlarının değiştiğini görüyoruz, sürekli zam geliyor. Ete zam geldi, bazen yemeklere kıyma katıyorduk, artık o da hayal oldu, bakliyat fiyatları da ortada" dedi.

"DARA DÜŞENE YARDIM ELİ UZATIYORUZ"

Hükümetin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle, Türkiye'nin ekonomik olarak dar boğazdan geçtiğini belirten Başkan Kurt, sebzenin, meyvenin, bakliyatın fiyatının çok arttığına dikkat çekti. Bunun nedenlerinden birinin de yanlış tarım politikaları olduğunu kaydeden Başkan Kurt, bu zamlardan da en çok evde tencere kaynatma derdine düşen kadınların etkilendiğini vurguladı. Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak Halk Market ve Aşevi ile zorda olana, dara düşene yardım eli uzattıklarını söyledi.

Başkan Kurt, "CHP'li belediyeler olarak bizler sosyal ve derman belediyecilik anlayışımızın gereğini yerine getiriyoruz. Hemşehrilerimizin bir derdi varsa, dara düşmüşse, onlara elimizi uzatmak bizim görevimiz. Bunu yaparken de bize oy veren, vermeyen mahalle diye bir ayrım yapmıyoruz. Hizmetlerimizi dar gelirli, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yaşadığı mahallelerde yoğunlaştırıyoruz" diye konuştu.

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, 75. Yıl Mahallesinde Kadınlarla Buluştu - Son Dakika


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