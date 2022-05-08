Odunpazarı'ndan Annelere Konser Hediyesi - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu 'Yüzyıla Damga Vuran Türküler Konseri' düzenledi. Şefliğini Kenan Pekgöz'ün yaptığı konser, Anneler Günü nedeniyle annelere hediye edildi.

Odunpazarı Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, Kenan Pekgöz şefliğinde 'Yüzyıla Damga Vuran Türküler Konseri' düzenledi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleştirilen konser, Anneler Günü nedeniyle annelere ithaf edildi.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR SESLENDİRİLDİ

Sevilen ve yüzyıla damga vuran türkülerin seslendirildiği konserin sonunda ise Atatürk'e saygı bölümü düzenlendi. Gecenin sunucusu Serpil Mercan, Atatürk'ün kadınlara verdiği değeri anlatan bir konuşma yaptı. Tüm kadınlar adına Atatürk'e teşekkür eden Mercan, konuşmasında Atatürk'ün kadınlar hakkındaki düşüncelerine ve sözlerine yer verdi. Atatürk'e saygı bölümünde Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi. Konser koronun, minik şef Arın Tercan şefliğinde İzmir Marşını söylemesi ile sona erdi. Tüm salon İzmir Marşına ayakta eşlik etti.