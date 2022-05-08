Odunpazarı'ndan Annelere Konser Hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi

Odunpazarı'ndan Annelere Konser Hediyesi

08.05.2022 13:25
Odunpazarı'ndan Annelere Konser Hediyesi

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu ‘Yüzyıla Damga Vuran Türküler Konseri’ düzenledi. Şefliğini Kenan Pekgöz’ün yaptığı konser, Anneler Günü nedeniyle annelere hediye edildi.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu 'Yüzyıla Damga Vuran Türküler Konseri' düzenledi. Şefliğini Kenan Pekgöz'ün yaptığı konser, Anneler Günü nedeniyle annelere hediye edildi.

Odunpazarı Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, Kenan Pekgöz şefliğinde 'Yüzyıla Damga Vuran Türküler Konseri' düzenledi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleştirilen konser, Anneler Günü nedeniyle annelere ithaf edildi.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR SESLENDİRİLDİ

Sevilen ve yüzyıla damga vuran türkülerin seslendirildiği konserin sonunda ise Atatürk'e saygı bölümü düzenlendi. Gecenin sunucusu Serpil Mercan, Atatürk'ün kadınlara verdiği değeri anlatan bir konuşma yaptı. Tüm kadınlar adına Atatürk'e teşekkür eden Mercan, konuşmasında Atatürk'ün kadınlar hakkındaki düşüncelerine ve sözlerine yer verdi. Atatürk'e saygı bölümünde Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi. Konser koronun, minik şef Arın Tercan şefliğinde İzmir Marşını söylemesi ile sona erdi. Tüm salon İzmir Marşına ayakta eşlik etti.

YORUMLAR
500
Anneler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım'ın anıt mezarında tören yapıldı Anneler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım'ın anıt mezarında tören yapıldı Başkan Oran, Özel Çocuklar ve Anneleri ile Bir Araya Geldi Başkan Oran, Özel Çocuklar ve Anneleri ile Bir Araya Geldi

Türk Halk Müziği Korosu, Anneler Günü, Odunpazarı, Konser, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Odunpazarı'ndan Annelere Konser Hediyesi - Son Dakika


Son Dakika
13:16 Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2 SİHA, Yılan Adası'na Rus askeri indiren helikopteri vurdu
13:03 Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım"
12:59 Duran minibüs yol kenarında duran pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
12:51 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
12:50 Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?
12:44 Çinli bilim insanlarından kayıtlara geçecek araştırma: Ay toprağı oksijen ve yakıt üretme potansiyeli taşıyor
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 13:32:55. #1.13#
SON DAKİKA: Odunpazarı'ndan Annelere Konser Hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement